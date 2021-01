Tuintips voor januari

Ook in januari is er genoeg te doen in de tuin, ook al duurt het nog even voordat het voorjaar is. Er groeien nog maar weinig planten deze maand, maar er zijn genoeg klusjes om te doen, zoals het repareren van hekjes en schuttingen en het maken van plannen voor de komende maanden. Wij hebben een aantal tuintips op een rijtje gezet voor de maand januari.

Ben je van plan om grote veranderingen door te voeren in je tuin? Dan is het raadzaam om een hovenier in te huren. Die heeft net wat meer ervaring met tuinen dan wij. Heb je wat minder grote plannen? Dan kan je prima zelf een beplantingsplan maken, waarin je uitstippelt wanneer je laatbloeiende planten en zomerbloeiende bollen in de grond gaat zetten. Je kan ook dan ook meteen een plan maken voor de moestuin. Nu in coronatijd moet je je planten en zaden per post bestellen.

Moestuin

Het is belangrijk om knoflook op een zonnige plek te planten, waar het water ’s winters niet (lang) blijft staan. Hierdoor heb je verse knoflook in juni. Heb je veldsla, andijvie of radicchio in je moestuin? Leg er bij koude nachten een vliesdoek over. Deze salades kunnen tegen vorst, maar blijven mooier als je ze een dekentje geeft. Dit is tevens de tijd om een drainagesysteem aan te leggen om wateroverlast tegen te gaan.

Stapelblokken

Met stapelblokken kan je veel doen, zoals betonnen bloembakken aanleggen. Je kan ook een verhoogde tuinborder aanleggen van stapelblokken. Je kunt stapelblokken kopen bij betondingen en hiermee hoogteverschillen creëren op straat of in je tuin. Maar je kan er ook een staande barbecue voor op het terras mee maken. Stapelblokken zijn simpel in gebruik en zijn multi-inzetbaar.

Compost

Als je van plan bent om te gaan snoeien, dan moet je dit doen als het wat zachter weer is, dus tijdens vorstvrije perioden. Dit geldt ook voor het planten van bomen, struiken en hagen, doe dit alleen als het niet vriest. Dan kun je blijven planten. Behoefte aan wat extra kleur in de tuin? Dan kan je bijvoorbeeld winterheide of viooltjes in de border of plantenbakken planten. Voor wat extra verzorging van de tuin is het goed om een dun laagje compost door de borders te verspreiden. Compost maken is simpel: huur een versnipperaar om takken voor de composthoop te versnipperen.

Sneeuw

Het is niet zeker of het nog gaat sneeuwen, maar laat gevallen sneeuw gewoon liggen. Sneeuw is een goede isolatie voor planten. En loop niet over het gazon heen als het vriest. Hiermee kan je het gras beschadigen. Houd groenblijvers sneeuwvrij en schud sneeuw van hagen als buxus, conifeer en taxus om te voorkomen dat er door zware sneeuw gaten in de hagen vallen.

Dit is de tijd om krokussen te planten in het gazon, voor de bijen en hommels. Die hebben dan ook wat te eten in februari en maart. Mocht je dit nog niet gedaan hebben, sluit de waterleiding dan af, waardoor je vorstschade voorkomt.