Hybride werken straks de norm

Of we straks als de coronacrisis weer voorbij is allemaal naar kantoor gaan, is nog maar de vraag. Er wordt nu al beweerd dat thuiswerken het nieuwe normaal is. Miljoenen kantoorbanen zijn niet plaatsgebonden, wat betekent dat het werk ook vanuit huis gedaan kan worden. Waarom zouden zoveel mensen elke dag de auto of trein pakken naar hun werk, als dit niet écht nodig is, zo wordt gesteld. Toch is het voor veel mensen een uitdaging, met name door het gemis aan contact.

Gemiddeld besteden Nederlandse werknemers ruim anderhalf uur per dag aan woon-werkverkeer. Dit blijkt uit onderzoek van SD Worx. Dit is niet alleen belastend voor het milieu, maar heeft ook een impact op de productiviteit en het privéleven van werknemers. Daarbij zijn de wegen sinds de coronacrisis een stuk leger, wat ook weer scheelt in het aantal files. De congestie was vorig jaar 93 procent minder dan in 2019, blijkt uit de nieuwe ‘Achtergrondrapportage Monitoring Mobiliteit tijdens Covid-19′ van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. De hoeveelheid auto’s op de snelwegen lag in november 2020 een vijfde lager dan in november het jaar ervoor.

Duidelijke afspraken

Nu heeft (gedeeltelijk) thuiswerken zeker ook nadelen, maar deze kunnen voor een groot deel onderschept worden door werkgevers. Het is belangrijk dat er duidelijke afspraken gemaakt worden en dat werknemers een financiële vergoeding krijgen, onder andere voor de kosten voor een thuiskantoor. Ook is het goed om met elkaar in gesprek te gaan over de werktijden. Wellicht dat er meer gekeken mag worden naar de productiviteit van iemand, en de kwaliteit van werk, in plaats van het aantal uren dat iemand werkt. De vaste werktijden zoals we die lange tijd gehanteerd hebben, passen niet meer bij het leven anno nu. Als iemand tussendoor wil sporten of een andere activiteit wil doen, kunnen hier afspraken over gemaakt worden.

Uitgebreid cmdb

Ook op het gebied van IT vraagt het thuiswerken iets anders. Voor veel bedrijven is het overzicht op IT middelen tamelijk zoek, doordat iedereen vanuit huis inlogt. Zo is het bijvoorbeeld lastiger om eventuele storingen op te lossen. Een uitgebreide cmdb en documentatiestrategie is daarom van levensbelang. Hiermee creëert een bedrijf een transparant overzicht van de IT-infrastructuur en een vereenvoudiging van de IT processen. Op het gebied van cybersecurity is het meestal aan de kant van de bedrijven goed op orde, maar ligt de opening bij de thuiswerkers. Zij zijn een populair doelwit voor cyber criminelen en dit vraagt om gerichte maatregelen.

Hybride werken

Veel van de nadelen van thuiswerken kunnen worden opgevangen, maar het grootste nadeel, namelijk het gemis aan contact, blijft. Even bij een collega naar binnen lopen, samen lunchen of het weekend doornemen in de lift. Hier kan geen bonus, schouderklopje of salarisverhoging tegenop. Wellicht dat we naar een hybride manier van werken toegaan en dat dit de norm wordt. Hierbij werken medewerkers gedeeltelijk op kantoor en deels thuis. Vanwege de overheidsmaatregelen heeft deze manier van werken een vlucht gemaakt. Het zou zomaar kunnen dat we dit op structurele basis blijven doen, ook als straks de lockdown weer voorbij is.