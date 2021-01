Verbouwen van woning blijft ook in 2021 populair

Nederland is tijdens de coronacrisis flink aan het verbouwen geslagen. Dat blijkt uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN). Het aandeel van verbouwers bij de ruim 45.000 hypotheekaanvragen die in oktober 2020 zijn ingediend, is gestegen naar 12,5 procent. Dat is een toename van drie procentpunt in vergelijking met vorig jaar. Niet verwonderlijk dat steeds meer Nederlanders hun huis verbouwen, opknappen of renoveren, nu we er zoveel tijd doorbrengen.

Woning speelt grotere rol

Ons huis is niet langer een plek om te wonen, maar ook om te thuiswerken, onderwijs te geven, te sporten en nieuwe hobby’s uit te oefenen. Onze woning speelt een nog grotere rol in ons leven door de overheidsmaatregelen en dit gaat al langere tijd gepaard met een verbouwingswoede. We willen dat ons huis tip top in orde is, waarbij er ook behoefte is aan extra ruimte. Wat heeft 2021 te bieden als het om verbouwen en interieurtrends gaat en waarvan moet je op de hoogte zijn?

Het lage btw-tarief van 9% betalen is ook in 2021 nog steeds mogelijk. Dit geldt niet voor alle renovaties aan woningen, maar wel voor bepaalde klussen zoals schilderen, stukadoren, isoleren, behangen en schoonmaken binnenkant woning. Voorwaarde is wel dat het huis minimaal twee jaar oud is en het huis moet op jouw naam staan. Ook is het zinvol om uit te zoeken of je in aanmerking komt voor een subsidie. Er zijn lokale en landelijke subsidiemogelijkheden voor het verbouwen van een woning, als het bijvoorbeeld om het verduurzamen van de woning gaat. Denk hierbij aan zonnepanelen of een warmtepomp.

Interieur trends

Elk jaar heeft haar eigen interieurtrends, zo ook 2021. Nu we zoveel tijd thuis doorbrengen, is dit het geschikte moment om je huis een andere kleur te geven. De interieur kleuren voor dit nieuwe jaar zijn veel bruin tinten, terracotta en oude roze. Warme aardetinten zijn de basis en zwart wordt vervangen voor bruin, omdat deze kleur warmer en zachter is. Ben je meer van de details? Deurklinken van De Oude Deurklink staan bekend om hun zwarte deurklink en hun retro WC sloten. Ook met zwart schakelmateriaal van De Oude Schakelaar krijgt je woning qua uitstraling de perfecte mix tussen tijdloos design en moderne techniek.

Geld lenen

Ben je van plan om geld te lenen voor een verbouwing? Dan is het mogelijk om de rente en kosten die je daarvoor betaalt onder bepaalde voorwaarden van je inkomen voor de belasting af te trekken. Dat geldt voor een persoonlijke lening en een hypotheek. De Belastingdienst wil dan wel dat je kunt aantonen dat het geld voor een verbouwing is gebruikt. Zorg ervoor dat je verschillende offertes aanvraagt voor een verbouwing, zodat je kunt vergelijken.

Coronaproof verbouwen

We leven nog steeds in een anderhalvemeter maatschappij en dit betekent dat we ook coronaproof een verbouwing moeten doen. Hiervoor heeft de Nederlandse overheid het protocol ‘Samen Veilig Doorwerken’ ingevoerd. In dit protocol zijn verschillende richtlijnen opgesteld waarin duidelijk staat wat wel en niet mag, en hoe je ervoor moet zorgen dat een verbouwing met meerdere mensen veilig kan plaatsvinden.