Kies voor duurzaam: vegetarisch barbecueën steeds populairder

Tijdens een gezellige barbecue met vrienden of familie op een warme zomeravond gaan er in veel Nederlandse huishoudens behoorlijk wat stukken vlees en vis op de barbecue. Op de een of andere manier lijken vegetarische gerechten niet direct met barbecueën te worden geassocieerd. En dat terwijl er zat voorbeelden te noemen zijn van heerlijke vegetarische barbecuegerechten én het een duurzamere manier van barbecueën is, zeker als je groenten uit het seizoen gebruikt. Met deze recepten geef jij de carnivoren het nakijken!

Is je barbecue verzekerd?

Voordat je begint met barbecueën is het nog even tijd voor serieuze(re) zaken, zeker als je een duur exemplaar hebt staan. Want wat als je barbecue bijvoorbeeld gestolen wordt, valt de schade dan onder de inboedelverzekering? Het antwoord is nee, in ieder geval niet altijd. Mocht je een dure barbecue hebben, check dan altijd de polisvoorwaarden van je inboedelverzekering om te zien of diefstal van of schade aan de barbecue gedekt is.

Klassiekers: gepofte aardappels en maïskolven

Bij veel barbecues staan de maïskolven en gepofte aardappels op het menu als bijgerechten, maar tijdens een vegetarische barbecue doen deze gerechtjes prima dienst als vleesvervangers. Zeker als je ze een beetje ‘pimpt’. Smelt bijvoorbeeld voor de maïskolven wat boter in een pannetje en voeg hier peterselie en chilipoeder aan toe. Leg de maïskolven op een stuk aluminiumfolie en bestrijk ze met de kruidenboter. Maak er een mooi pakketje van en grill de maïskolven ongeveer vijftien tot twintig minuten. De gepofte aardappels kun je vullen met zure room, of kies voor de afwisseling voor een zoete aardappel.

Lekker makkelijk: vegetarische burgers of spiesjes

Heb je geen zin om al te veel tijd kwijt te zijn aan je vegetarische creaties voor op de barbecue? Kies dan voor lekkere vegetarische burgers of maak groentespiesjes (eventueel met vegetarische balletjes of tofu). In plaats van vegetarische burgers kun je ook kiezen voor halloumi, een kaassoort die zich uitstekend laat grillen. Lekkere sausjes, gesnipperde uitjes, plakjes tomaat en komkommer en wat blaadjes sla erbij en klaar is je makkelijke vegetarische barbecuegerecht!

Origineel: ’steak’ van watermeloen

Fruit op de barbecue, dat zie je (nog) niet vaak. Deze gegrilde watermeloen is echter heerlijk! Snij een kleine watermeloen in plakken van 2 à 2,5 centimeter dik en verdeel deze in tweeën of vieren. Verwijder eventueel de schil, die is niet eetbaar. Je kunt de watermeloen bestrijken met een mengsel van een beetje honing, citroensap, een snufje zout en wat cayennepeper. Gril de watermeloen vervolgens ongeveer vier minuten per kant. Lekker met wat feta erbij!

Ten slotte nog wat inspiratie: