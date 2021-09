De zomer is bijna voorbij: tijd voor een feestje

Sinds de uitbraak van corona hebben de meesten onder ons alle feestjes even uitgesteld. In 2020 werden er zeldzaam weinig huwelijken gesloten volgens het CBS. Verjaardagen en diploma-uitreikingen werden overgeslagen, pasgeboren baby’tjes niet bezocht en de housewarmingfeestjes verplaatst naar een nog later te bepalen datum.

Maar die datum komt maar niet, en dus zoeken we manieren om nu toch maar een feestje te geven. Hoe doen we dat op een passende manier?

Feestjes: geen overbodige luxe

Het lijkt een overbodige luxe in tijden van corona: een feestje. Zeker in een wereld die – op sommige plaatsen letterlijk – in de fik staat. Maar dat is het niet. Juist niet, onder die omstandigheden. Een kinderverjaardag één keer overslaan vanwege onvoorziene omstandigheden kan natuurlijk, maar elke ouder begrijpt dat het vaak juist die feestjes zijn, die een kind door deze wereld heen loodsen. Voor volwassenen is dat eigenlijk niet heel anders.

Partytent in de tuin

Dus stijgt het aantal huwelijken nu weer. We hebben een tijd gewacht tot ‘alles’ weer kon, maar nu kennelijk besloten dat het dan maar op een andere manier moet. En terecht. Mits goed voorbereid, is er heel veel mogelijk. Komen er te veel mensen om het binnenshuis op een verantwoorde, coronaproof manier te organiseren? Dan vier je het buiten. Regent het? Dan zet je partytenten neer. Ben je niet handig genoeg om zo’n tent op te zetten? Dan zijn er Easy-up tenten te krijgen. Zo zijn er tal van oplossingen te bedenken.

Eenpersoonsporties

Als je gezelschap buiten terecht kan en daar anderhalve meter afstand kan houden, ben je al een heel eind. Maar daarnaast is het wel verstandig om na te denken over het eten en drinken. Zorg ervoor dat dat gepakt kan worden zonder dat je meteen overal aan moet zitten. Zet ingeschonken glazen klaar en verdeel hapjes in eenpersoonsporties. Toegegeven: het geeft een hoop afwas, maar al die bakjes en bordjes zien er wel heel feestelijk uit. En bovendien: het is een feestje. Dat mag best wat werk wezen.

Hygiëne

Ga er niet vanuit dat iedereen een flesje desinfectiegel in zijn of haar tas heeft zitten. Zorg dat er een aantal van die flesjes zijn. Verdeel ze over de feestruimte. Plaats er ook één bij de WC in de buurt en leg daar meteen iets van antibacteriële schoonmaakdoekjes neer. Bij voorkeur wordt de WC-ruimte tussendoor schoongemaakt, maar het kan sowieso geen kwaad dat iedereen zelf nog even een doekje eroverheen kan halen.

Spelletjes op afstand

Als je graag iets van een activiteit wil organiseren, verzin dan sociale activiteiten die goed op afstand kunnen. Een quiz kan prima terwijl iedereen op zijn plek blijft zitten, maar ook Hints en 30 Seconds lenen zich daar goed voor.

Klachten? Blijf thuis

Vraag de feestganger in de uitnodiging al om alsjeblieft thuis te blijven als ze zich niet lekker voelen. Het lijkt een open deur, maar het kan geen kwaad het nog even te benoemen. Benadruk dat je het niemand kwalijk neemt als ze er niet kunnen zijn. Dat is overigens altijd een goed uitgangspunt: corona of niet. Het komt de sfeer absoluut ten goede als iedereen die er is er ook wil zijn. En gezien het ernstige tekort aan feestjes het afgelopen jaar, zijn dat er inmiddels waarschijnlijk nogal wat.