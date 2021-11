Lancering Apple-producten in 2021

In het najaar van 2021 heeft Apple weer veel nieuwe producten uitgebracht. Op 24 september zijn de iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max uitgebracht. Daarnaast lanceerde Apple ook de iPad 6 en de iPad Mini 6 diezelfde dag. Een maand later bracht het merk de Apple Watch Series 7, Apple MacBook Pro 14 uit en AirPods 3 uit.

MacBook Pro 14

De MacBook Pro 14 is verkrijgbaar in twee modellen; een 14-inch model en een 16-inch model. De nieuwste laptop van Apple is dit najaar uitgebracht en is, in tegenstelling tot veel van de andere genoemde producten, wel aangepast. Ten eerste zijn er veel meer mogelijkheden in de keuze van werkgeheugen. Bij de MacBook Pro 14 kan de klant kiezen uit 8, 16, 32 en 64 GB. Daarnaast is de kwaliteit van de camera en audio flink vooruitgegaan.

Persoonlijke voorkeuren

Uiteraard zijn ook subtiele verschillen voor de echte tech-fan belangrijk. Er bestaan diverse websites die de elektronica tot in detail beschrijven. Je hebt bijvoorbeeld Laptoid, die onderzoekt wat de beste laptops zijn. Als je wil weten wat het beste bij jou en jouw specifieke situatie past, kan je daar alle verschillende opties met elkaar vergelijken.

iPhone 13 Mini, Pro en Max

De vier splinternieuwe modellen van de iPhone 13 zijn de populairste producten die Apple gelanceerd heeft dit najaar. Er is echter niet veel veranderd aan de producten in vergelijking met de generaties ervoor. De vier modellen hebben namelijk hetzelfde ontwerp als de iPhone 12. Daarnaast is het schermformaat ook hetzelfde. Wel is de ‘notch’, de inkeping bovenaan het scherm, van de iPhone 13 kleiner. Verder is de beeldstabilisatie van de iPhone 13 een stuk verbeterd.

De iPad en iPad Mini 6

Ook aan de nieuwste iPad is weinig aangepast in vergelijking met eerder uitgebrachte iPads. De enige veranderingen zijn dat het beeldscherm en de frontcamera iets verbeterd zijn. De nieuwste, kleinere versie hiervan, de iPad Mini 6, is ook nauwelijks bijgewerkt. De randen rondom het scherm zijn wel dunner, waardoor er meer ruimte is voor het scherm. Verder wordt de tablet ook ondersteund door 5G, waardoor je overal bereikbaar bent.

Apple Watch Series 7

Het nieuwste horloge, Apple Watch Series 7, heeft precies hetzelfde ontwerp als de vorige generatie. Wel is de Apple Watch Series 7 in twee grotere maten verkrijgbaar, namelijk 41 millimeter en 45 millimeter. Ook kan de klant nu kiezen uit meer kleuren, waaronder groen. Het oplaadsysteem is vernieuwd, daardoor laadt het horloge een stuk sneller op. Verder is het product sterker en dus minder breekbaar.

AirPods 3

Ten slotte heeft Apple een vernieuwde versie van de AirPods uitgebracht. De AirPods 3 zijn ook een stuk bijgewerkt. Het ontwerp is in vergelijking met de AirPods Pro veranderd en daarnaast maken AirPods 3 automatisch verbinding met het gewenste apparaat. Ook kan met de nieuwe oortjes ‘Spatial Audio’ ingeschakeld worden, waardoor het geluid driedimensionaal klinkt.

Van fysieke elektronicawinkels naar online

De nieuwe producten worden sinds 24 september in talloze (fysieke) winkels verkocht, maar we kopen onze nieuwe tech-spullen vooral online, zo blijkt uit de cijfers. Online vergelijkt makkelijker en bovendien is het risico op een corona-infectie nihil.

Wil je ook iets voor het klimaat doen en graag je oude Appleproducten repareren? Apple maakte kortgeleden bekend dat ze via een online zelfbedieningsprogramma Apple-klanten de mogelijkheid willen geven onderdelen rechtstreeks te kopen, in plaats van via een winkel. Klanten kunnen zo hun eigen reparaties uitvoeren. En dat is mooi, want tot nu toe loont reparatie niet echt – althans, niet voor de portemonnee.

Je moet dan nog wel even geduld hebben. Het systeem wordt begin volgend jaar in de VS aangeboden, daarna wordt het pas in meer landen uitgerold.