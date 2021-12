Steeds meer Nederlanders zijn single én op zoek naar duurzame relatie

Nederland telt steeds meer vrijgezelle inwoners. In 2050 is de helft van de Nederlanders single, aldus hoogleraar sociale demografie Jan Latten. Deze toename vindt zowel onder jongeren als ouderen plaats. Een nieuwe date vinden is ons de laatste jaren een stuk gemakkelijker gemaakt door de vele online datingsites en datingapps. De coronamaatregelen hebben echter het daten echtere wel wat uitdagender gemaakt.

Torenhoge verwachtingen

De reden dat steeds meer mensen vrijgezel zijn, heeft met name onder jongeren te maken met het sneller verbreken van de relatie dan vroeger. Dit komt onder andere door torenhoge verwachtingen en het grote aanbod in keuze. Voldoet iemand niet aan hun eisenpakket, dan zoeken jongeren weer verder. Waar we vroeger erop uit moesten om iemand tegen te komen, en dus in die zin meer moeite moesten doen, hebben we nu alleen maar een smartphone nodig en een datingapp om met een potentiele date of partner in contact te komen.

Datingsites vergelijken

Ouderen daarentegen kiezen vaker voor een leven alleen. Vaak hebben mensen al een of meerdere scheidingen achter de rug en is de behoefte minder groot om weer met iemand een relatie aan te gaan. Maar ook op latere leeftijd zijn we geneigd om sneller op te geven en zijn we niet vrij van verwachtingen. Of we nu jong of oud zijn, relaties blijven voor velen van ons een uitdagend terrein. En dit geldt ook voor daten. Niet alleen de keuze in single mannen en vrouwen is groot, maar ook het aantal datingsites is toegenomen. Waar begin je als je van plan bent om te gaan daten? Gelukkig is er vergelijkgratisdatingsites.nl, waar je in alle rust kunt aangeven naar wie je op zoek bent en welke datingsite het beste past bij jouw persoonlijke wensen en criteria.

Bewust single

En dan hebben we alweer bijna twee jaar met coronamaatregelen en (semi) lockdowns te maken. Dit heeft op alles een impact gehad, en dus ook op mensen die op zoek zijn naar een partner. Alhoewel deze afgelopen periode er ook voor gezorgd heeft dat meer mensen bewust single willen zijn. Mensen kiezen ervoor om even op zichzelf te zijn en de aandacht wat meer op de relatie met zichzelf te vestigen. Daar is uiteraard niets mis mee, want deze relatie is de belangrijkste relatie die er is.

Alcoholvrij daten

Voor alle mensen die de komende winter willen daten, vraagt dit nog steeds om de nodige creativiteit. Tot veertien januari kan er na 17:00 uur niet in een horecagelegenheid worden afgesproken. Daten en alcohol drinken gaan vaak hand in hand, maar dat wordt dus in deze tijd wat lastiger. Wordt alcoholvrij daten wellicht de nieuwe trend van 2022? Wie zal het zeggen. Uiteraard zijn er nog volop mogelijkheden om live af te spreken. Een avondwandeling bijvoorbeeld, of gewoon overdag afspreken. En zo heeft deze corona periode ook weer voordelen. Het nodigt uit om onze comfortzone achter ons te laten en op een creatieve en flexibele manier met het leven om te gaan, en dus ook met daten.

Mensen hebben steeds meer behoefte aan authentieke contacten, in plaats van het vluchtige swipen. Uiteindelijk wil iedereen ontmoet worden voor wie die is, en niet omdat hij of zij er leuk uitziet op een foto. Duurzaamheid staat dus in 2022 hoog op de agenda, niet alleen voor het klimaat, maar ook op het gebied van relaties.