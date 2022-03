Padel: Het begon allemaal in Acapulco…

Oliver SjöströmOliver SjöströmDe naam Padel spreek je uit als ‘pá-dèl’, maar dat weet je waarschijnlijk al. Net zoals het feit dat Padel de snelstgroeiende sport in Nederland is. Maar waarom het zo populair is?

Van Mexico naar Spanje

De geschiedenis van het spelletje, een mix is tussen tennis en squash, gaat terug naar het Mexico 1969. Daar introduceerde Enrique Corcuera, een rijke zakenman, het als alternatief voor tennis.

Voor tennisbanen was in de badplaats Acapulco namelijk geen plek. Voor kleine padelbanen wel. Via een rijke vriend en het Spaanse koningshuis raakte de sport echter in Spanje bekend en inmiddels is de ‘padelrage’ ook in de rest van Europa geland.

Succesrecept

In vijftig jaar tijd is er aan het recept eigenlijk weinig veranderd. Je speelt padel op een baan van ongeveer 10 bij 20 meter met ‘muren’ van 4 meter hoog. De bal mag tegen de muur komen, maar alleen als die eerst al op de grond stuiterde. Je speelt het spel met een klein ‘dikker’ racket en serveert onderhands je padelbal naar de tegenpartij. De puntentelling is hetzelfde als bij tennis.

Toegankelijk en flexibel

Even los van het feit dat het natuurlijk supergezond is en je er enorm veel calorieën mee verbrand (veel meer dan bij tennis) is de sport vooral heel toegankelijk. Je hoeft namelijk helemaal geen sportervaring te hebben. Iedereen kan eraan beginnen, zowel jong als oud.

Bovendien maakt het geen bal uit wat voor weer het is. Padellen kun je namelijk zowel binnen als buiten en werkelijk bijna overal. In de herfst en de winter binnen, in de lente en de zomer lekker buiten. Er zijn inmiddels zoveel plekken waar je kunt padellen en waar je zonder lidmaatschap een veld kan reserveren dat het wanneer, waar en met wie je wil altijd mogelijk is om een balletje te slaan.

Met bekenden en onbekenden

Padel speel je meestal met z’n vieren. Het is dus ook nog eens gezellig. Of het nou je vrienden zijn of niet. Bij Peakz Padel is er iedere dag wel een toernooitje of een wedstrijdje waar je aan kunt deelnemen, ook als je alleen bent. En wat is er leuker dan achteraf socializen met een drankje in de lounge na anderhalf uur zweten!

Peakz Padel organiseert speciaal voor de start van de lente vanaf 21 maart de hele week leuke padel-activiteiten op hun buitenbanen bij locatie Sloterdijk:

21 maart Jack’s Hustle vs. King of the Court

22 maart Bring a Padel-Rookie

23 maart Peakz Try-out

24 maart King of the Court – Mix Genders

25 maart: 4 is the Magic Number

26 maart: Pop-up Toernooi

27 maart: Super Sunday XL

Dus waar wacht je nog op? Verzamel drie vrienden en boek je baan via de nieuwe App.