Hoe milieuvriendelijk is kunstgras eigenlijk?

Hoewel de naam anders doet vermoeden is kunstgras wel degelijk een zeer milieuvriendelijk alternatief voor een echte grasmat.

Kunstgras als energiebron

Het is voor iedereen vanzelfsprekend dat je op een kunstgrasveld kunt sporten maar een kunstgrasveld kan ook een energiebron en waterbuffer zijn en een grote bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen om hernieuwbare energie te winnen en CO2 te reduceren. Vanwege het grote aantal kunstgrasvelden dat Nederland rijk is, zo’n 2000, ligt hier een enorme potentie voor verduurzaming.

Wie in de zomer weleens een potje voetbal of hockey op kunstgras gespeeld heeft, weet dat deze velden erg warm kunnen worden. Soms tot wel boven de zestig graden Celsius. Zo kan het kunstgrasveld fungeren als een soort zonneboiler waarmee warm water kan worden geproduceerd. Dit verwarmde water wordt vervolgens aangesloten op een warmtenet om bijvoorbeeld omliggende woningen of het eigen sportcomplex te verwarmen.

Die sportcomplexen liggen doorgaans in woonwijken, waardoor productie en afname van warmte dicht bij elkaar liggen. Bovendien vervuil je de omgeving en horizon niet met ongewenste bouwwerken en omdat gas steeds duurder wordt, wordt het steeds urgenter om op zoek te gaan naar alternatieve bronnen.

Hoe werkt het?

Zo’n kunstgras-collecterveld bevat een uniek systeem dat warmte uit het kunstgrasveld wint. Het bestaat uit tegels van gerecycled kunststof. Door die tegels lopen buisjes met water, die door de zonnewarmte op het veld worden verwarmd. Met behulp van een systeem van koude-warmte-opslag of toepassing van warmtepompen kan het water worden gebruikt om een nabijgelegen clubgebouw, zwembad of andere voorziening te verwarmen. Bijkomend voordeel is dat het water het veld tegelijkertijd koelt. Door dergelijke collectervelden zou men 3.500 ton CO2 kunnen reduceren.

Volgens onderzoek levert een vierkante meter kunstgras-collectorveld een vermogen tussen de 174 en 223 Watt op. Als je het omrekent naar een heel veld op jaarbasis kom je op circa 750.000 kWh uit, vergelijkbaar met 88.000 kuub gas. Een gemiddeld gezin verbruikt zo’n 2.000 kuub gas per jaar. Hiermee kunnen dus zo’n vierenveertig huishoudens worden verwarmd. En dat maal 2000 kunstgrasvelden. Significant en al helemaal interessant nu de gastoevoer uit Rusland in gevaar is, de gaswinning in Groningen is gestaakt en de prijzen de pan uitstijgen.

Kunstgras in je achtertuin

Maar er zijn ook milieuvoordelen aan een groen veldje in je achtertuin. Denk maar eens aan de grote hoeveelheden voeding, grondverbeteraars en onkruidverdelgers die het onderhoud van natuurlijk gras nodig heeft. Deze producten zijn meestal chemisch en dus schadelijk voor de bodem.

En anders dan in betegelde tuinen waar ons land ook rijk aan is, kan het regenwater door een kunstgrasmat makkelijk in de bodem dringen en zo bomen, struiken en planten in de rest van de tuin beter bereiken. Zo’n kunststof grasmat hoef je bovendien niet te sproeien. Jaarlijks besparen we zo liters water waar we met de opwarming van de aarde niet zuinig genoeg mee kunnen zin.

En leek het gras je altijd groener bij de buren? Je gazonnetje blijft zo het hele jaar door en onder alle omstandigheden even fris groen!