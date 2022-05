Zo houd jij jouw woning interessant op de afkoelende huizenmarkt

De overhitte woningmarkt is op zijn retour aan het raken door de stijgende rente. Wie aan het begin van dit jaar een hypotheek afsloot, kon dat doen tegen een rente van rond de één procent. Een kwartaal later is dat getal al gestegen naar de drie procent. Je denkt misschien: dat is maar twee procent, maar in wezen kan het om duizenden euro’s per jaar extra gaan. De woningmarkt is hierdoor aan het afkoelen en er worden al minder huizen gekocht dan een paar maanden geleden, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Voor hen die besluiten tóch nu huis te verkopen, zetten wij een aantal simpele tips op een rij zodat jij jouw huis interessant maakt op de woningmarkt. Het zal geen verassing zijn dat het opfrissen van je huis als één van de eerste tips geldt. Toch staat niet iedereen direct stil bij het opfrissen van de eigen woning tijdens het verkopen van het huis. Natuurlijk haalt iedereen een doekje over het aanrecht en wordt er gestofzuigd. Waar wij vooral op doelen is het meer fundamenteel verfrissen van het huis, zoals geur, kleur en zicht. Het reinigen van je huis zoals de geur ervan kan een hoop schelen. De eerste indruk is vaak blijvend. Als de geur dan voor een negatieve invloed zorgt, is dat niet iets wat je wil. Het hoeft namelijk helemaal geen dure ingreep te zijn om wat lekkere geurkaarten weg te zetten, maar het resultaat kan wonderen doen.

Nieuwe kleuren

Veel mensen vinden het niet meer de moeite waard om hun huis een andere uitstraling te geven om het op die manier in de verkoop te zetten. Ze gaan bovendien toch binnenkort verhuizen. Maar een likje verf of een extra muurtje behangen met een modern of opvallend behang kan wel degelijk verschil maken voor de koper. Ook in dit geval geldt: een rol behang of een blik verf hoeft helemaal niet duur te zijn, maar het resultaat kan enorm zijn. Investeer jij in je woning? Dan geef je de kijker het gevoel dat het huis op een bewuste manier is ingericht en onderhouden. Een vergeelde lak maakt niet zo snel indruk, des te fijner is het als er een frisse Sigma lak prijkt op jouw binnenmuren!

Exterieur

Nu we de binnenkant aangepakt hebben, is het belangrijk om vooral niet de buitenkant van het huis te vergeten. Veel mensen maken hun afwegen op wat ze binnen én buiten van het huis zagen. Geheel afhankelijk van wanneer je je huis verkoopt, kun je er bijvoorbeeld in het voorjaar voor kiezen om wat kleurrijke en gezellige planten in je tuin te zetten. Dit zorgt voor nieuw elan, iets waar de nieuwe eigenaren natuurlijk op zoek naar zijn. Wat binnen geldt voor een lik verf, geldt ook buiten. Bladdert jouw schutting af? Overweeg dan eens om deze een geheel nieuwe uitstraling te geven. Ook het chloren van je tegels en weghalen van onkruid geeft een fris en opgeruimd gevoel. Iets wat zeker zal aanspreken bij de potentiële kopers van jouw huis.