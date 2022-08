Bijzonder: in Duitsland kun je nu elektrische auto’s kopen in de Lidl

De populariteit van elektrische auto’s is langzaamaan aan het stijgen. En dat is niet heel gek, want het wordt namelijk steeds aantrekkelijk om elektrisch te gaan rijden.

Zo verschijnen er steeds meer laadpalen op het straatbeeld en je profiteert van fiscale voordelen zoals een lagere wegbelasting. De actieradius van nieuwe modellen is daarnaast steeds beter waardoor auto’s minder vaak opgeladen te hoeven worden. De Duitse supermarktketen Lidl bood al gratis oplaadstations aan voor klanten die boodschappen komen doen, maar nu gaan ze nog een stapje verder.

Gratis oplaadpunten

De gratis oplaadpunten bleken zo succesvol, dat de Duitse keten zich genoodzaakt zag om het vermogen van die laadpalen terug te brengen van 50 naar 25 kW. Veel mensen die geen boodschappen kwamen doen kwamen namelijk toch hun auto aan de laadpaal hangen, en dat was niet helemaal de bedoeling.

Groter aanbod in Duitsland

De afgelopen jaren is de vraag naar tweedehands elektrische auto’s flink gestegen. In Nederland is het aanbod van deze auto’s echter nog niet heel groot. In Duitsland worden er wel veel goede tweedehands elektrische auto’s aangeboden. En in ons buurland wordt er namelijk veel geïnvesteerd in elektrisch rijden in de vorm van subsidies, waardoor er meer elektrisch wordt gereden. Het importeren van een Duitse elektrische auto kan voordelig zijn gezien de aanzienlijk lagere prijzen. Daarbij is het afsluiten van een goede autoverzekering natuurlijk ook van belang.

Alles erop en eraan

Maar dat je nu ook een elektrische auto bij de supermarkt kunt komen, is toch redelijk uniek. De Elaris Finn is afgeleid van de Chinese Zotye Zhima E30 en is met twee zitplaatsen slechts 2,87 meter lang. Om de auto op te laden tot 100 procent heb je met een 30 kW DC-lader een uurtje nodig. Een klein autootje, maar toch kun je er gewoon de snelweg mee op. De elektromotor is 48 pk sterk, waarmee de auto een topsnelheid haalt van 115 km/u. Het accupakket heeft een capaciteit van 32 kWh. Dat betekent in praktijk dat er ruim 200 kilometer mee gereden kan worden voordat je weer moet opladen. De auto is ook uitgerust met airconditioning, cruise-control, navigatie en DAB+-radio.

Goedkope deal

Bij de Duitse Lidl kun je de Elaris Finn aanschaffen voor 20.330 euro. Ook is de auto te huren voor 222 euro per maand. Voor wie interesse heeft in de spotgoedkope auto, moet deze bestellen via de Lidl-app. Inmiddels is de eerste serie van honderd auto’s is niet meer beschikbaar, maar de auto kan ook worden geleased voor 269 euro via deze website. Al met al een goede en goedkope deal dus, maar daar staat Lidl dan ook bekend om.