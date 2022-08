Stijgende hypotheekrente gunstig voor oversluiten spaarhypotheek

Heb je recent of in het verleden een eigen woning gekocht, dan heb je er destijds waarschijnlijk voor gezorgd dat jouw hypotheek zo gunstig mogelijk geregeld is. Je maakt je daarna geen zorgen meer of je wel de beste hypotheek hebt, toch? Je betaalt gewoon je maandelijkse kosten en klaar. Maar is het wel zo simpel? Zou je niet toch nog eens verder moeten kijken en jezelf afvragen of je daadwerkelijk de beste hypotheek hebt in jouw situatie? Het kan je veel geld schelen als het wel zo is! Daarom is het misschien nu het moment om een (spaar)hypotheek te oversluiten.

Het kan namelijk het geval zijn, dat als je nu je hypotheek oversluit, je minder rente betaalt. En dat wil je! Althans, we willen allemaal maandelijks zo veel mogelijk geld overhouden. Bij het oversluiten van de hypotheek, leg je je rente voor een nieuwe periode vast. Dit kan 10 jaar zijn, maar ook 20 of 30 jaar. Dat hangt helemaal van je eigen situatie af. Bovendien hebben mensen die werken volgens een spaarhypotheek, nu een hoger grotere kans om voordeliger uit te komen, omdat de fiscale nadelen nu niet meer opgaan. De hypotheekrente is dit jaar al met verschillende sprongen omhoog gegaan, maar nog steeds staat de rente vrij laag.

De spaarhypotheek

Waar je jaren geleden weleens ruim tien procent rente betaalde voor een hypotheek, ligt dat getal nu ergens tussen de drie en vier procent. Reden genoeg om te kijken waar jouw mogelijkheden liggen op het gebied van het verlagen van jouw hypotheekrente. Ondanks dat de rente stijgt, wat voor velen een nadeel is, is de stijgende hypotheekrente voor mensen met een spaarhypotheek juist goed nieuws. Dat zit zo: Een lage hypotheekrente lijkt voordelig, want je betaalt minder aan hypotheekrente. Dit is bij bijna iedere hypotheekvorm inderdaad het geval. Maar niet bij de spaarhypotheek. Een lage rente op een spaarhypotheek heeft namelijk een negatief effect op het spaarkapitaal in de gekoppelde spaarrekening of verzekering. Door de lage rente moet je namelijk een hogere inleg overmaken naar de bank. Op de einddatum van de hypotheek moet de hypotheek natuurlijk wel gewoon worden afbetaald. Het negatieve effect op het spaarkapitaal is de reden dat huisbezitters met een spaarhypotheek oversluiten als interessante optie zien, en met goede reden!

Spaarhypotheek oversluiten

Ondanks de lage rente wil je toch je spaarhypotheek oversluiten. Het is dan belangrijke om het volgende in je achterhoofd te houden: Je hebt nu een spaarhypotheek tegen een rente van 4,5%. Voor het opbouwen van de aflossing leg je maandelijks €250 in. In de nieuwe hypotheek ga je 2% rente betalen. Dat is gunstig voor de hypotheekrente, maar hierdoor stijgt de inleg voor het opbouwen van het spaarkapitaal naar bijvoorbeeld €450. De maandlasten worden dus hoger. Dit zou dus betekenen dat je in je eigen vingers snijdt. Onthoud dus goed dat een lagere rente hierdoor misleidend kan zijn in jouw situatie.

Onderzoek de mogelijkheden

Het oversluiten van de hypotheek levert veel huisbezitters een grote besparing op. Zo ook voor mensen met een spaarhypotheek. Het wel of niet gunstig zijn om over te sluiten is bij de spaarhypotheek echter wat ingewikkelder dan bij andere hypotheekvormen. Per situatie moet er gekeken worden wat de beste keus is. Dit is namelijk volledig afhankelijk van de spaarwaarde die al in je spaarpot zit en de resterende looptijd van de hypotheek. Onderzoek daarom goed wat jouw mogelijkheden zijn!