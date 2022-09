CBR wil ouders betrekken in rijbewijstraject

Foto: Why Kei via Unsplash

De coronacrisis heeft veel rijlessen en rijexamens in de war geschopt. Leerlingen moesten hun lessen regelmatig staken vanwege de veranderende maatregelen en rijexamens moesten worden uitgesteld. Hoewel dat inmiddels al een lange tijd verleden tijd is, zijn de gevolgen van deze vertragingen nog steeds te merken. CBR komt maar niet van de lange wachtrijen af en ook het percentage geslaagden blijft laag. Het idee is nu om ouders te gaan betrekken in het rijbewijstraject.

Nieuwe campagne voor ouders

Een tijdje geleden is het CBR gestart met een campagne op sociale media genaamd: Hulp bij Rijbewijs Struggles. Het doel van deze campagne is om Rijbewijstips en de Rijschoolzoeker onder de aandacht te brengen bij jongeren. Daarnaast zijn ze ook van plan om een nieuwe campagne op te zetten om ouders te bereiken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ouders een grote invloed kunnen hebben op het rijbewijstraject van hun kind en dat ze waarschijnlijk meer kunnen betekenen dan velen denken.

Slagingspercentage

Een succesvol rijbewijstraject begint bij een goede voorbereiding. Het kiezen van de juiste rijschool met een goed slagingspercentage is daar één van. In 2021 zijn voor personenauto (B) 327.011 praktijkexamens afgenomen en 172.528 kandidaten geslaagd. Dat is iets meer dan de helft, 52,8 procent. Het slagingspercentage voor scooterexamen ligt een stuk hoger. Vorig jaar zijn 34.046 praktijkexamens afgenomen en 28.272 kandidaten geslaagd. Dat is een slagingspercentage van 83 procent.

Ouders kunnen hun kinderen helpen

Wat ouders kunnen doen om hun kinderen te helpen bij het rijexamen is om hun kind te stimuleren om een theoriecursus te volgen. Tijdens de rijlessen zullen ze veel hebben aan kennis op het gebied van auto theorie. Daarnaast kunnen ouders helpen bij het aanvragen van een DigiD, mochten hun kinderen dat nog niet hebben. Een DigiD is immers nodig om een theorie-examen te reserveren bij het CBR en om een Gezondheidsverklaring naar het CBR te kunnen sturen. Het handigste is om ervoor te zorgen dat dit gelijk aan het begin van de rijopleiding wordt gedaan. Overigens geldt hetzelfde voor het voorbereiden op een scooter theorie examen.

Kans op slagen verhogen

Om de kans op slagen zoveel mogelijk te verhogen is het verstandig om voldoende rijlessen te doen en een tussentijdse toets in te plannen. Na een succesvolle tussentijdse toets kan er een rijexamen worden ingepland in overleg met de rijschool. Daarvoor is het ook van belang dat de juiste documenten aanwezig zijn.

Verkorten wachtlijsten

Wanneer het slagingspercentage omhoog gaat, zullen de wachtlijsten ook korter worden. Er zijn dan immers minder examens die afgelegd moeten worden. Eerder stelde het CBR voor om de examen leeftijd te verhogen van 17 jaar naar 18 jaar en om tussentijdse toetsen en faalangstexamens te schrappen. Volgens BOVAG, de brancheorganisatie op het gebied van voertuigen en verkeersexamen, is dat geen goed idee omdat deze regeling juist goed werkt. Zij stellen voor om het rijexamen in te korten van 55 naar 45 minuten, om op die manier meer examens te kunnen afnemen. Daar wil het CBR echter niets van weten. De enige manier om de wachtlijsten te verkorten lijkt dus vooralsnog om zoveel mogelijk leerlingen in één keer te laten slagen.