Ruim 2,8 miljoen tegels gewipt: groen krijgt steeds meer ruimte

In de afgelopen zeven maanden hebben meer dan 2,8 miljoen tegels ruimte gemaakt voor groen: een nieuw record voor het NK Tegelwippen. Onder het motto ‘tegels eruit, groen erin’ zetten bewoners zich gezamenlijk in voor een fijnere leefomgeving en een meer klimaatbestendige toekomst. Maar liefst 135 gemeenten streden mee. Vandaag maakt de organisatie de winnende gemeenten bekend. In drie klassementen winnen Breda, Almelo en Hollands Kroon: zij wipten de meeste tegels per inwoner. Gemeente Den Haag verwijderde in totaal de meeste tegels (306.178). Nederlands bekendste TV tuinman Lodewijk Hoekstra overhandigde hen de Gouden Tegel.

Ruim 2,8 miljoen tegels gewipt: 40 voetbalvelden vergroend

Het NK Tegelwippen werd voor het derde jaar op rij georganiseerd. De competitie bewijst wederom dat het niet alleen een ludieke strijd is, maar ook daadwerkelijk vergroening oplevert. Van mini-tuintjes tot vergroende schoolpleinen en van private tuintransformaties tot grote buurtprojecten: heel veel mensen staken de handen uit de mouwen. In totaal zijn 2.818.011 tegels gewipt en is er ruim 250.000 m² vergroend. Dat zijn maar liefst 40 voetbalvelden! Op nk-tegelwippen.nl/tegelstand is de eindstand van alle 135 gemeenten te vinden.

“Ik ben trots op de stad en op alle inwoners die hebben meegedaan. Alle tegels die gewipt zijn, zijn vervangen door gras, planten of bomen. We werken zo geweldig samen aan de ambitie om van Breda een Stad in een Park te maken.” – Peter Bakker (Wethouder Klimaat en Energie – gemeente Breda), winnaar Gouden Schep NK Tegelwippen 2022

Fanatiek: Tegeltaxi’s, Kuipgras en strijdliederen

In de deelnemende gemeenten motiveerden burgemeesters, wethouders, ondernemers en bewoners elkaar op originele wijze: van gratis Tegeltaxi’s tot een voetbalgras-winactie uit de Rotterdamse Kuip. Er verschenen zelfs speciale NK Tegelwip-strijdliederen en videoclips.

“We zijn heel blij dat Den Haag voor de tweede keer deze prijs heeft gewonnen! Den Haag heeft weer gewonnen, omdat er ontzettend veel bewoners zijn die zich inzetten voor het groener maken van hun eigen buurt. En gemeente Den Haag pakt zoveel mogelijk kansen om ook stenen uit straten en pleinen te halen en groener te maken.” – Arjen Kapteijns (Wethouder Duurzaamheid, Energietransitie en Klimaatadaptatie – gemeente Den Haag), winnaar Gouden Tegel NK Tegelwippen 2022

Kansen in eigen buurt

Het is inmiddels bekend dat we ons flink moeten inzetten om Nederland meer klimaatbestendig te maken. Dat het NK Tegelwippen mensen enthousiasmeert om mee te doen, is niet vreemd. In onze steden is tot wel 70 procent van het oppervlak bebouwd en bestraat, blijkt uit een onderzoek . Ook in particuliere voor- en achtertuinen liggen de kansen voor het oprapen, want uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van het tuinoppervlak in Nederland versteend is. In totaal bestrijken de Nederlandse tuinen 6600 hectare grond. Dat is meer dan het Nationaal Park de Hoge Veluwe.

Minder steen, meer groen: veel impact

Wanneer tegels worden vervangen door groen, gaat dit wateroverlast tegen en kan de grond weer als spons functioneren. Maar er zijn nog andere voordelen van groen in stedelijke gebieden, volgens Wageningen University & Research . Groen koelt de stad tijdens steeds vaker voorkomende hittegolven en zorgt voor meer biodiversiteit. Het draagt bij aan onze gezondheid, welzijn en sociale cohesie. En, omdat groen zorgt voor een prettige leefomgeving, helpt het bedrijven bij het aantrekken van talent. Kortom, groen in onze nabije leefomgeving is van grote maatschappelijke en economische waarde.

“Het is mooi om te zien dat mensen heel fanatiek worden en ondertussen hun directe leefomgeving zoveel fijner maken. Met het NK Tegelwippen willen we iedereen enthousiasmeren om Nederland een stukje groener te maken en dat is ook dit jaar gelukt! Maar er valt nog genoeg te doen, dus volgend jaar zijn we weer terug.” – Eva Braaksma (creatief bureau Frank Lee), initiatiefnemer van het NK Tegelwippen