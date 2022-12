Onderzoek: Hoeveel duurder is ons kerstdiner?

De boom is opgetuigd, de lootjes zijn getrokken en Mariah Carey is weer ontwaakt uit haar winterslaap. Dat kan maar een ding betekenen: het aftellen naar de kerstdagen is begonnen. Maar wie verzorgt dit jaar het kerstdiner?

Met een inflatiecijfer in november van 11,2% en energieprijzen waar je s’nachts van wakker ligt, denkt de gemiddelde Nederlander misschien wel twee keer na voordat hij zijn hele familie uitnodigt voor het kerstdiner. Dat de boodschappen duurder zijn geworden, is niemand ontgaan. Maar hoeveel betalen Nederlanders dit jaar meer voor de kerstboodschappen? Spaarplatform Raisin.nl onderzocht hoeveel een gemiddeld kerstdiner in prijs is gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Wordt het gourmetten?

Wat staat er dit jaar op het kerstmenu? Raisin.nl heeft gekozen voor een typisch Nederlandse kersttraditie: gourmetten. Volgens het Kerstonderzoek van Albert Heijn stond er vorig jaar bij 41% van hun respondenten een gourmetstel op tafel. Voor het onderzoek van Raisin.nl is uitgegaan van een gezelschap van zes personen en zijn de prijzen geanalyseerd van de grootste supermarkt van Nederland: de Albert Heijn.

Kerstdiner kost 21% meer

Het zal geen verrassing zijn: het is een stuk duurder geworden om dit jaar het kerstdiner te verzorgen. Een gezelschap van zes personen is in 2022 voor een avond gourmetten gemiddeld zo’n €89,81 kwijt. Daar waar je voor exact dezelfde boodschappen vorig jaar nog € 74,10 betaalde. Een kerstdiner kost je in 2022 dus €15,71 meer. De producten die het meest zijn gestegen in prijs zijn de Remia kant en klare satésaus (+126%), AH mayonnaise (+55%) en de AH basis vloeibare margarine (+54%).

Zelfs de Viennetta Vanille is dit jaar 41% duurder in prijs. In 2021 betaalde je bij de Albert Heijn €2,55 voor het dessert, een jaar later mag je daar een euro bovenop leggen. Ook de gourmetschotels zijn een stuk prijziger geworden. Zo is de AH Excellent Gourmetschotel populair met 40% in prijs gestegen. In 2022 betaal je twee euro per schotel meer. De producten die het minst zijn gestegen in prijs zijn de Calve Whisky cocktailsaus (+4%), de AH roerbak knoflookgarnalen (+6%) en de Jacob’s Creek Sauvignon blanc en Merlot wijnen (+7%).

Het complete kostenplaatje

Product Kosten 2021 Kosten 2022 Procentuele prijsstijging Remia Satesaus kant en klaar 850 gr € 1,50 € 3,39 126% AH Mayonaise 650 ml € 1,18 € 1,83 55% AH Basis vloeibare margarine 0,75L € 1,29 € 1,99 54% Viennetta Vanille 750 ml € 2,55 € 3,59 41% AH Kruidenboter 100 gr € 0,99 € 1,39 40% AH Excellent Gourmetschotel populair 750 gram 4 a 6 personen € 4,99 € 6,99 40% AH Excellent Gourmetschotel populair 750 gram 4 a 6 personen € 4,99 € 6,99 40% AH Roma tomaten 750 gr € 1,99 € 2,69 35% Ah Frans Stokbrood € 0,79 € 0,99 25% Ah Frans Stokbrood € 0,79 € 0,99 25% AH Paprika rood € 0,89 € 1,09 22% AH Paprika rood € 0,89 € 1,09 22% AH Mini krieltjes € 0,89 € 1,09 22% AH Mini krieltjes € 0,89 € 1,09 22% AH Aubergine € 0,89 € 1,09 22% AH Verse scharreleieren M 6 stuks € 2,15 € 2,59 20% AH witte champignons 400 gr € 1,69 € 1,99 18% AH Komkommer € 0,95 € 1,09 15% Remia Knoflooksaus 500 ml € 1,75 € 1,99 14% AH Ice tea refreshing lemon € 0,61 € 0,69 13% AH Eikenblad slamelange grootverpakking 200 gr € 2,29 € 2,59 13% AH Excellent Gourmetschotel feestelijk 625 gram 4 a 5 personen € 8,99 € 9,99 11% Zalm op huid 500 gram € 9,95 € 10,98 10% Courgettes AH per stuk € 0,99 € 1,09 10% Jacob’s Creek Merlot € 6,99 € 7,49 7% Jacob’s Creek Sauvignon blanc € 6,99 € 7,49 7% AH Roerbak garnalen knoflook 150 gram € 3,75 € 3,99 6% Calve Whisky cocktailsaus 320 ml € 1,49 € 1,55 4% Totale kosten boodschappen € 74,10 € 89,81 21%

Hoeveel energie verbruik je met gourmetten?

We weten inmiddels hoeveel een kerstdiner ongeveer kan kosten wanneer je met zes personen gaat gourmetten, maar hoe zit het dan met de energierekening? Hoeveel energie verbruik je met gourmetten? Niet alleen zijn de boodschappen dit jaar een stuk duurder geworden, de energieprijzen rijzen in Nederland ook de pan uit. Is gourmetten dan wel een slim idee? Bij twee uur gourmetten verbruik je ongeveer 3 kWh aan elektriciteit. Als je rekent met een stroomprijs van 70 cent per kWh kost je dat ongeveer € 2,10, vertelt Joanneke de Jongh van Milieu Centraal aan Margriet.nl.

Ter vergelijking vorig jaar in september lag de gemiddelde prijs per kWh elektriciteit nog rond de € 0,22. Het is dus dit jaar bijna drie keer duurder om te gourmetten als je het vergelijkt met vorig jaar. Maar er zit ook een voordeel aan gourmetten. Door de warmte die een gourmetstel afgeeft, kun je namelijk de verwarming lager zetten. “De warmte die een gourmetstel afgeeft, staat gelijk aan één euro die je kwijt zou zijn aan aardgas. Hierdoor kom je voor twee uur gourmetten netto dus uit op € 1,10”, aldus Joanneke van Milieu Centraal.

Zet de verwarming dus laag, vraag je gasten hun beste (of lelijkste) kersttrui aan te trekken en zorg dat je warm gezelschap om je heen hebt, dan zal twee uur gourmetten geen aanslag op je portemonnee zijn.

Het moet vooral betaalbaar blijven

Iedere Nederlander heeft een ander budget. Voor dit onderzoek hebben wij een mix van A-merk en huismerken geselecteerd. Natuurlijk kun je alle A-merken vervangen voor huismerken en kun je bij verschillende supermarkten je boodschappen doen waardoor je goedkoper uit bent. Ook is het goed om te weten dat voor dit onderzoek is uitgegaan van ongeveer 400-500 gram gourmet vlees per persoon. Nu eet de ene persoon meer of minder dan dit, zijn er genoeg Nederlanders die niet gaan gourmetten (59%) en vervangt het andere kerst gezelschap de flessen wijn voor een karaf water. Wat je uitgeeft aan een kerstdiner is afhankelijk van je persoonlijke voorkeur en je portemonnee. Wat vast staat is dat Nederlanders deze kerst door de torenhoge inflatie iets dieper in de buidel moeten tasten.

Besparen op je kerstdiner

Eelco Habets van Raisin.nl: “Wat je ook op tafel zet voor het kerstdiner, het kost je in 2022 een stuk meer dan het jaar ervoor. Houd hier rekening mee wanneer je je budget opstelt. Ben jij dit jaar aan de beurt om het kerstdiner te verzorgen, maar zit je niet goed in de slappe was? Kijk dan waar je op kan besparen – voorbereiding is het halve werk! Plan zover mogelijk van te voren wat er op het menu staat. Hierdoor kun je op tijd beginnen met inkopen en zo de beste aanbiedingen te scoren.

Maak eventueel gebruik van diepvriesproducten, deze zijn vaak goedkoper dan verse producten. Het zal er in 2023 niet veel makkelijker op worden: het Centraal Planbureau verwacht dat de koopkracht over dit en volgend jaar daalt met in totaal zo’n 4 procent, ondanks de maatregelen van de overheid zoals het prijsplafond. Zit je dit jaar dus echt krap bij kas? Schroom dan niet aan je gasten te vragen om allemaal een gerechtje mee te nemen of om in de kosten te delen – zo vier je de kerst (bijna) net zo goed als andere jaren.”

Bron: Raisin