In een tijd waarin goede voornemens vaak weer snel vergeten worden, kan het lastig zijn om te weten wie je moet geloven als het om gezonde voeding gaat. In deze rubriek nemen we een kijkje in de keuken bij de bekendste gezondheidsgoeroes van dit moment. Vandaag richten we onze aandacht op Oscar Helm, oprichter van HappyHealthy. Met zijn wetenschappelijk onderbouwde adviezen rondom overgewicht en het afslankproces is Oscar een gerespecteerde naam in de gezondheidsbranche.

In dit artikel bestuderen we zijn visie.Met onze rubriek hopen we dat het gemakkelijker wordt om je een beeld te vormen van de gezondheidsgoeroes die er zoal zijn. Blijf deze rubriek volgen via Nieuws.nl voor gezondheidsadvies van de grootste namen uit de branche.

Wie is Oscar Helm?

Oscar Lucebert Helmstäter (Naarden, 18 november 1987) is een Nederlandse voedingsdeskundige onder de internetnaam Oscar Helm. Oscar groeide op in Naarden en is de oprichter van de website HappyHealthy. Hij won de volgende prijzen met HappyHealthy:

‘Populairste Website van het Jaar’ en ‘Beste Website van het Jaar’ in 2020 in de categorie ‘Wellbeing & Fitness’

‘Populairste Website van het Jaar’ in 2021 in de categorie ‘Wellbeing & Fitness’

‘Beste Website van het Jaar’ in 2022 in de categorie ‘Wellbeing & Fitness’

Helmstäter studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde in 2012 zijn diploma als sociaal psycholoog.

In 2017 voltooide Oscar de opleiding tot Orthomoleculair Voedings- en Suppletieadviseur. In 2016 startte hij zijn website HappyHealthy en publiceerde hij zijn eerste boek dat een bestseller werd. De Afslank Receptenbijbel is uitgegeven door S&H Uitgeverij en in 2018 vertaald naar het Duits en Frans onder de titels ‘Bibel der Abnehmrezepte’ en ‘Bible Minceur’. Oscar heeft daarmee een bewezen staat van dienst als schrijver en auteur binnen de gezondheidsbranche.

Waarin onderscheidt HappyHealthy zich?

HappyHealthy onderscheidt zich van andere gezondheidswebsites door te focussen op wetenschappelijk onderbouwde adviezen ten aanzien van overgewicht en het afslankproces. In plaats van algemene gezondheidsadviezen, richt HappyHealthy zich specifiek op een wetenschappelijke benadering en gebruikt de website onderzoeken zoals meta-analyses en gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek om deze adviezen te onderbouwen.

De voornaamste adviezen van HappyHealthy zijn gericht op het aanpassen van voedingspatronen en het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Het gaat bijvoorbeeld over het verminderen van de consumptie van ongezonde voedingsmiddelen zoals frisdrank en kant-en-klaarmaaltijden of het verhogen van de consumptie van groente en fruit. HappyHealthy biedt ook informatie over het belang van regelmatig bewegen en hoe dit bijdraagt aan een gezonde levensstijl. Oscar Helm heeft het in mindere mate over stress of mentale gezondheid. Veel andere gezondheidsgoeroes praten hier juist wel over.

Welke concrete tips geeft Oscar Helm van HappyHealthy?

Hier zijn een aantal concrete tips die Oscar Helm aanbeveelt voor een gezonde leefstijl en gewichtsverlies:

Eet regelmatig groente en fruit.

Beperk de consumptie van geraffineerde koolhydraten en suiker.

Vermijd kant-en-klaarmaaltijden.

Probeer zelf te koken.

Beperk de consumptie van frisdrank.

Beoefen regelmatig sportactiviteiten.

Vermijd crashdiëten en eet in plaats daarvan gezonde voeding in normale porties.

Neem de tijd om te eten, kauw je voedsel goed en luister naar je lichaam, dit helpt bij een goede spijsvertering en vermindert emotioneel eten.

Probeer een balans te vinden tussen gezondheid en genieten. Het is belangrijk om te genieten van het eten, maar tegelijkertijd gezonde keuzes te maken en te letten op de hoeveelheid.

Wij hebben deze informatie op juistheid gecontroleerd via verschillende onafhankelijke bronnen en HappyHealthy daarna om toestemming gevraagd om dit bericht te plaatsen. Houd er echter wel rekening mee dat deze tips algemene richtlijnen zijn van Oscar Helm en dat een gezonde leefstijl eigenlijk maatwerk is. Raadpleeg altijd een arts of diëtist als je twijfelt over de juiste keuzes voor jouw gezondheid en ga niet zomaar af op de tips die je op HappyHealthy leest.

Gezondheidsgoeroes van dit moment

In onze volgende blog zetten we opnieuw een gezondheidsgoeroe in de spotlight en delen we zijn of haar gezondheidsadviezen. Zo weet jij precies welke tips rondom voeding, beweging en de rest van jouw lifestyle populair zijn. Blijf ons daarom volgen voor meer inzichten en inspiratie.

Wij zoeken iedere dag naar nieuwe verhalen. Meedoen aan deze rubriek of ken je een gezondheidsgoeroe en wil je daar meer over weten? Neem in dat geval contact op met [email protected].