Waarom groene energie kiezen bij het afsluiten van een energiecontract?

Als het gaat om het kiezen van een energieleverancier en het afsluiten van een contract, komt er veel meer kijken dan alleen de tarieven. Steeds meer mensen kiezen bewust voor groene energie. Maar waarom eigenlijk? En wat zijn de voordelen van het kiezen van een groene energieleverancier zoals HEM energie?

Allereerst is het belangrijk om te weten wat groene energie precies inhoudt. Groene energie wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen, zoals wind, water en zon. Dit in tegenstelling tot grijze energie, die wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen zoals gas en steenkool. Door te kiezen voor groene energie, draag je dus actief bij aan een beter milieu.Daarnaast zijn groene energieleveranciers vaak ook nog eens goedkoper dan grijze energieleveranciers. Door tarieven te vergelijken kun je vaak flink besparen op je energiekosten. Daarbij kun je bij HEM energie profiteren van een welkomstpremie wanneer je overstapt. En niet te vergeten: als je kiest voor groene energie, hoef je je geen zorgen te maken over schommelende gas- en stroomprijzen.

Voordelen afsluiten van een energiecontract

Ben jij op zoek naar manieren om te besparen op jouw energierekening? Dan is het afsluiten van een energiecontract bij een betrouwbare energieleverancier een slimme zet. Er zijn namelijk verschillende voordelen verbonden aan het afsluiten van een energiecontract.

Allereerst kun je met een energiecontract jouw tarieven voor stroom en gas vastzetten. Dit betekent dat je gedurende de looptijd van het contract niet te maken krijgt met prijsstijgingen. Hierdoor weet je exact waar je aan toe bent en kun je budgetteren op basis van jouw maandelijkse energierekening.

Daarnaast zijn er vaak interessante welkomstpremies beschikbaar wanneer je overstapt naar een nieuwe energieleverancier. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een leverancier met een hoge welkomstpremie of een lagere tarief voor leveringskosten. Door te vergelijken welke energieleverancier het beste bij jou past kun je veel geld besparen

Voorwaarden afsluiten van een energiecontract

Ben jij op zoek naar een nieuwe energieleverancier of wil jij jouw huidige energieleverancier vergelijken met andere leveranciers? Dan is het belangrijk om te weten wat de voorwaarden zijn voor het afsluiten van een energiecontract. In deze blog vertellen wij jou alles wat je moet weten over het afsluiten van een energiecontract.

Allereerst is het goed om te weten dat een energiecontract een overeenkomst is tussen jou en de energieleverancier. In het energiecontract staan alle afspraken en voorwaarden vastgelegd, zoals het tarief voor gas en stroom, de leveringskosten en de looptijd van het contract. Voordat je een energiecontract afsluit, is het belangrijk om deze voorwaarden goed door te lezen en te vergelijken met andere energieleveranciers. Zo weet je zeker dat je de beste deal krijgt.

Als je een nieuw energiecontract afsluit, dan is het vaak mogelijk om een welkomstpremie te ontvangen. Dit is een bonus die je krijgt als je klant wordt bij een energieleverancier. Het kan gaan om een geldbedrag of bijvoorbeeld een cadeaubon.

Looptijd energiecontract

Als je een nieuw energiecontract afsluit, is het belangrijk om te weten wat de looptijd hiervan is. De looptijd van een energiecontract kan verschillen per energieleverancier en per contract. Over het algemeen zijn de meest voorkomende looptijden 1, 2, 3 of 5 jaar. Tijdens de looptijd van het contract staan de tarieven vast, wat betekent dat je gedurende deze periode niet te maken krijgt met prijsstijgingen.

Als de looptijd van je contract bijna afloopt, is het verstandig om op tijd te kijken naar de verschillende opties die er zijn om te vergelijken met andere energieleveranciers. Op die manier kun je ervoor zorgen dat je niet onnodig veel betaalt voor je gas en stroom. Bij het vergelijken van de tarieven is het belangrijk om niet alleen naar het tarief zelf te kijken, maar ook naar de bijkomende kosten zoals leveringskosten en eventuele welkomstpremies.

Een energiecontract afsluiten bij HEM energie is een slimme keuze. HEM energie is namelijk een betrouwbare energieleverancier die altijd scherpe tarieven biedt. Daarnaast kun je bijhen kiezen voor 100% groene energie, wat betekent dat je bijdraagt aan een beter milieu. Ook bieden zij een aantrekkelijke welkomstpremies en kun je altijd rekenen op een goede service. Wacht dus niet langer en kies voor groene energie bij het afsluiten van je volgende energiecontract. Zo draag je niet alleen bij aan een beter milieu, maar bespaar je ook nog eens op je energierekening!

Hoe kan ik mijn energiecontract beëindigen?

Je kunt je energiecontract op verschillende manieren beëindigen. De meest gebruikelijke manier is het opzeggen van je contract bij je huidige leverancier. Dit doe je door een opzegbrief te sturen naar je energieleverancier of door gebruik te maken van de overstapservice van je nieuwe energieleverancier. Voordat je je contract opzegt, is het verstandig om eerst de tarieven van verschillende energieleveranciers te vergelijken. Op die manier kun je de energieleverancier vinden die het beste bij jou past. Let hierbij niet alleen op de tarieven voor stroom en gas, maar ook op de leveringskosten en eventuele welkomstpremies.

Wanneer je een nieuwe energieleverancier hebt gevonden, kun je een nieuw contract afsluiten. Dit kun je doen via de website van de leverancier of via een vergelijkingswebsite. Houd wel rekening met de opzegtermijn van je huidige contract en de ingangsdatum van je nieuwe contract.

Waarom kiezen voor groene stroom?

Als je kiest voor groene stroom, dan kies je voor duurzame energie. Dit betekent dat de stroom wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen, zoals zonne-energie, windenergie of biomassa. Door te kiezen voor groene stroom, draag je bij aan een beter milieu en een gezondere leefomgeving. Bovendien zijn de tarieven voor groene stroom bij HEM energie vergelijkbaar met die van grijze stroom, dus het is een slimme keuze voor je portemonnee en voor het milieu.

Een ander voordeel van het kiezen voor groene stroom bij HEM energie is dat zij alleen energie inkopen bij windmolens en zonnepanelen in Nederland. Hierdoor ben je verzekerd van een duurzame en lokale energiebron. Daarnaast ontvang je bij het afsluiten van een nieuw contract bij HEM energie een aantrekkelijke welkomstpremie. Dus waar wacht je nog op? Sluit vandaag nog een nieuw energiecontract af bij HEM energie en kies voor groene stroom!