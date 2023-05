Je huis isoleren loont in de meeste gevallen

Het Centraal Planbureau en TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) hebben voor het eerst laten doorrekenen wat het effect is voor de portemonnee als mensen hun huis laten verduurzamen door bijvoorbeeld isolatie. Volgens de cijfers heeft het verduurzamen voor zo’n zes van de tien huishoudens een positief financieel effect. Natuurlijk zitten aan de cijfers wat haken en ogen. Zo moeten de huizen niet te groot zijn bijvoorbeeld. De mensen die er financieel op achteruit zouden kunnen gaan zijn dan alleenstaanden, eigenaren van een woning groter dan 150 vierkante meter en mensen die minder dan modaal verdienen. Zo’n 62 procent van de huishoudens zou na isolatie echter netto toch meer geld moeten overhouden per maand. Isoleren heeft dan ook voor de meeste mensen wel zin.

Spouwmuurisolatie

Bij spouwmuurisolatie wordt de ruimte die tussen de binnen en buitenmuur van je huis (de spouw) opgevuld wordt met isolatiemateriaal. Spouwmuurisolatie staat bekend als een relatief goedkope investering waar men direct resultaat van kan zien. De terugverdientijd is daarnaast kort. Door spouwmuurisolatie kan een tussenwoning al snel 380 euro per jaar besparen en een vrijstaand huis zelfs 1250 euro. Een hoekwoning zit daar tussen met ongeveer 840 euro per jaar. Iedere koopwoning zonder een volledig gevulde spouw komt in aanmerking voor spouwmuurisolatie. Wanneer men een huis heeft die gebouwd is voor 1930, is op de bouwtekeningen te zien of het huis een spouwmuur heeft. Opmeten van de muur werkt ook. Is de muur dikker dan 25 centimeter, dan is er waarschijnlijk een spouw aanwezig. Woningen van na 1930 hebben waarschijnlijk een spouwmuur. Wel kan het soms verstandig zijn de kwaliteit te laten checken. Bij woningen van na 1976 is de spouwmuur reeds geïsoleerd.

Voordelen van spouwmuurisolatie

Met de zomer in de aantocht is het heerlijk vertoeven in kustplaatsen en huizen in de buurt van water. Om comfortabel en goedkoper te wonen in plaatsen als Zeeland kan het verstandig zijn om te kiezen voor spouwmuurisolatie in Zeeland. Het isoleren van een spouwmuur brengt veel voordelen met zich mee. Naast dat de terugverdientijd relatief kort is (vier jaar volgens Milieu Centraal), kan men bijvoorbeeld ook aanspraak maken op subsidies waarmee het btw-tarief wordt verlaagd naar 6%. Om dat rijtje af te maken, hebben veel gemeentes ook extra subsidies waar iedere inwoner gebruik van kan maken. Het isoleren van een spouwmuur brengt dus financiële voordelen met zich mee als het gaat om bijvoorbeeld energieverbruik. Men mag echter niet vergeten dat isoleren ook goed is voor het woongenot. Zo zorgt isoleren bijvoorbeeld voor minder warmteverlies, maar ook voor het verminderen van geluidsoverlast. Rillen in huis, van de kou of harde muziek van de buren, is er dan ook niet meer bij, wat ten goede komt aan de kwaliteit van leven.