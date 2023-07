Waarom het belangrijk is dat je je matras af en toe eens onder handen neemt

De dode huidcellen die we afwerpen, het zweet van ons lichaam en zelfs het vocht van onze adem verzamelen zich allemaal in onze matrassen, wat allergische symptomen en schimmel- of meeldauwvlekken kan veroorzaken. Je matras kan vettige vlekken krijgen als je in bed snackt. Als je kleine kinderen, huisdieren of gezondheidsproblemen heeft, kan je matras plas- of ontlastingsvlekken hebben. Als je menstrueert, kan het ook bloedvlekken hebben. Maar je hebt meer keuze dan een nieuw matras kopen of een vies matras verdragen. Gebruik je op dit moment de beste matras maar is deze vies geworden? Maak je matras schoon met de volgende manieren. Kies de methode die past bij de vlekken.

Vet en make-up

Strooi zuiveringszout op het aangetaste gebied en wrijf het in met je vingers.

Laat het 30 minuten intrekken om de olie op te nemen en zuig het vervolgens op met het opzetstuk voor bekleding.

Combineer 1 theelepel vloeibaar afwasmiddel in 2 kopjes koud water.

Bevochtig een doek met het mengsel en dep het gebied.

Wacht 5-10 minuten totdat het wasmiddel de vlek heeft losgemaakt en dep vervolgens opnieuw met een schone, vochtige doek.

Herhaal dit totdat de make-upvlek verdwenen is en laat de matras aan de lucht drogen.

Zweet

Om gele zweetvlekken te verwijderen of een groezelig matras op te frissen, spuit je het oppervlak lichtjes in met 3% waterstofperoxide totdat het vochtig maar niet drijfnat is. De matrasvlek zal vervagen en het oppervlak zal helderder worden naarmate het peroxide opdroogt. Een schoon spuitmondstuk past direct in de meeste peroxideflessen – knip de buis gewoon af met een schaar als deze te lang is.

Inkt

Dep verse inkt met een schone doek of handdoek om zoveel mogelijk inkt te absorberen.

Voor oudere inktvlekken, breng een kleine hoeveelheid ontsmettingsalcohol aan op een ongeverfde doek en dep het gebied van buiten naar binnen.

Herhaal het proces en draai je doek rond om te voorkomen dat er inkt op de matras terechtkomt. Ga door totdat de stof geen kleurstof meer opneemt.

Laat het gebied aan de lucht drogen en veeg het vervolgens af met een warme, zeepachtige doek om eventuele alcoholresten te verwijderen.

Afspoelen met een schone, vochtige doek en aan de lucht laten drogen.

Bloed

Hier zijn drie methoden die verse of oude bloedvlekken van een matras kunnen verwijderen: