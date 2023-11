In de schaduw van overkapping met zonnepanelen is het goed toeven

Het demissionaire kabinet wil niet langer dat zonnepanelen in weilanden en op agrarische grond worden geplaatst. Afgelopen maanden is er veel te doen geweest rondom zonnepanelen en de overheid wil nu dat gemeenten en provincies de panelen in de eerste plaats altijd op daken of gevels gaat plaatsen.

Weilanden en agrarische gronden zijn enkel wanneer plaatsen op daken en gevels niet meer mogelijk is. Maar een vijfde van alle opgewekte zonne-energie komt van de zogeheten zonneweides. Deze grond is echter te kostbaar, aldus minister Hugo de Jonge want hard nodig voor bijvoorbeeld woningbouw. Uiteraard roept het besluit van het kabinet vragen op. Want, zo redeneert men, kan er op die manier wel genoeg zonne-energie opgewekt blijven worden?

Zonnepanelen nog altijd lucratief

Ondanks de veelal negatieve berichtgeving rondom zonnepanelen afgelopen maanden, blijft het gebruik van zonne-energie nog altijd lucratief. Consumenten kunnen met behulp van zonnepanelen nog steeds profiteren en bezuinigen op de energiekosten. Alleen niet iedereen heeft een geschikt dak voor zonnepanelen; een plat dak in de schaduw van het dak ernaast, een dak met verschillende dak-kappelen, een monumentaal pand waar geen panelen op geplaatst mogen worden et cetera. En veel consumenten die wel (meer) zonnepanelen zouden willen hebben, kunnen deze niet daadwerkelijk kwijt. Om die reden worden er steeds nieuwe innovatieve manieren gezocht om toch gebruik te kunnen maken van de energie die het zonlicht kan opleveren. Zo worden er overkappingen van Douglas-hout gemaakt, waarin men zonnepanelen als overkapping inzet. Zo’n Douglas overkapping met zonnepanelen kan bijvoorbeeld geplaatst worden in de tuin en daarmee is er geen ruimte op het dak meer nodig.

Waarom een overkapping met zonnepanelen?

Douglas overkappingen met zonnepanelen hebben een grote verscheidenheid aan voordelen. Allereerst natuurlijk de zonne-energie die het oplevert. Los daarvan heeft men met een dergelijke overkapping ook bescherming tegen allerlei weersomstandigheden. In de zomer is het een heerlijk schaduwrijke plek waar men onder kan genieten in de tuin. In de herfst en winter kan een dergelijke overkapping heel fijn zijn om te schuilen of ervoor te zorgen dat de fietsen en de tuinstoelen droogstaan.

Wat uiteraard ook niet vergeten mag worden is het esthetische aspect van deze Douglas overkappingen met zonnepanelen. Het stevige hout heeft een lange levensduur en is daarmee zowel duurzaam als lang functioneel. Douglashout kan wel tien tot vijftien jaar onbewerkt buiten gebruikt worden. Wanneer het juiste onderhoud gepleegd wordt kan een Douglas overkapping met zonnepanelen zelfs wel dertig tot veertig jaar meegaan. De aantrekkelijke uitstraling geeft een warm tuingevoel, waardoor de overkapping niet misstaat in de buitenruimte. Daarnaast kan een overkapping in verschillende kleuren geleverd worden, waardoor de overkapping goed aangepast kan worden aan de kleuren in de buitenruimte. Heel wat anders dan die simpele zwarte platen op het dak…

Hoeveel gaat dit dan kosten?

Wanneer men een standaard overkapping met zes zonnepanelen in de buitenruimte zou willen laten plaatsen hangt hier al snel een prijskaartje van een kleine €4.500 aan. Dit is echter in verhouding met het plaatsen van ‘gewone’ zonnepanelen. Wanneer maten, kleuren en andere zaken naar wens worden aangepast, wordt de prijs uiteraard ook op maat gemaakt.