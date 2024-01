Wat is een verstandige keuze qua vervolgopleiding na de middelbare school?

Voor veel middelbare scholieren is het een hele klus om een vervolgopleiding te kiezen. De tijd dat je met een havo-diploma een kantoorbaan kon krijgen is al wat jaren verleden tijd. Maar als je de verkeerde keuze maakt dan loop je de kans een opleiding te volgen in een richting waar geen werk in is te vinden. Of waar geen werk meer is tegen de tijd dat jij je opleiding afrondt. Het is dus zaak om iets te kiezen dat niet alleen maar leuk is maar waarmee je ook nog een goede boterham kunt verdienen. Leerkrachten op de basisschool en zeker op het voortgezet onderwijs weten over het algemeen goed welke richtingen de beste baanzekerheid geven.

Bedrijven benaderen leerlingen soms al op school

Bedrijven zitten soms zo verlegen om personeel dat ze scholen benaderen voor leerlingen die straks bij ze kunnen komen werken. Dat gebeurt vooral op Mbo- en Hbo-opleidingen, maar soms zelfs ook al op de middelbare school. Er worden beurzen georganiseerd waar leerlingen worden overgehaald om bijvoorbeeld een technische vakopleiding te gaan volgen. Deze beurzen zijn bedoeld voor groep 8 van de basisschool en voor brugklassers in het voortgezet onderwijs. Bedrijven presenteren zich op de beurs in de hoop dat de bezoekende leerlingen enthousiast worden om in de techniek of in de zorg te gaan werken. Daarvoor moeten soms al vroeg keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld met exacte vakken in het examenpakket. Want anders word je immers niet toegelaten tot de benodigde vervolgopleiding. Nu zal niet iedere brugklasser warm lopen voor een CDD analist vacature waarin hij straks witwaspraktijken en fraude moet gaan opsporen. Maar een financiële opleiding biedt wel heel goede kansen.

Populaire opleidingen

Als je wilt gaan studeren dan kan het gebeuren dat je wordt uitgeloot. Op sommige studies is een ware stormloop op het aantal beschikbare studieplekken. Dat aantal plaatsen is afhankelijk van beschikbare docenten en soms zijn dat er te weinig. Zo worden er jaarlijks te weinig dierenartsen opgeleid om aan de vraag te kunnen voldoen. Als een student wordt uitgeloot dan kan hij of zij soms naar het buitenland uitwijken, maar dat is niet altijd een oplossing omdat ook in andere landen het aantal plaatsen soms beperkt is. In het geval van dierenarts kun je natuurlijk een tussenjaar nemen of een andere relevante opleiding gaan volgen zodat je wellicht op een later moment alsnog kunt instromen. Soms wordt alsnog voor een andere richting gekozen. Als je opteert voor een opleiding waar een numerus fixus geldt is het natuurlijk sowieso handig om qua vervolgstudie een plan B achter de hand te hebben.

Het vak leren in de praktijk

Steeds meer bedrijven laten de strikte opleidingseisen los. Ze kiezen liever voor een jonger iemand die bereid is om het vak in de praktijk te leren. Bij detacheringsbureaus zoals Etage 0 kun je meestal alleen terecht als je de benodigde vakopleiding hebt genoten en ook nog een aantal jaren ervaring hebt. Maar als een vacature al geruime tijd openstaat wil een bedrijf soms wel eens water bij de wijn doen en investeren in het opleiden van een nieuwe collega.