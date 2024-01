Een goede kantoorinrichting is belangrijk voor de gezondheid

Een goed ingerichte werkplek draagt niet alleen bij aan je productiviteit en welzijn, maar helpt ook gezondheidsklachten te voorkomen. Moet er een nieuw kantoor ingericht worden? Dan is het altijd goed om direct de keuze voor de juiste inrichting te maken. Werkgevers krijgen vaker dan gemiddeld te maken met (langdurig) verzuim wanneer de werknemers werken in een slecht ingerichte en / of ongezonde werkruimte. Vaak zijn we ons er niet bewust van dat de kantoorinrichting directe invloed heeft op de gezondheid.

Voorkomen is beter dan genezen

Een slechte kantoorinrichting kan leiden tot diverse gezondheidsklachten. Denk aan rug- en nekklachten door ongeschikte stoelen, oogvermoeidheid door onvoldoende verlichting of stress door een rommelige en ongeorganiseerde werkruimte. Problemen door een slechte kantoorinrichting kunnen ervoor zorgen dat werknemers vaker thuisblijven of een beroep moeten doen op een huisarts of fysiotherapeut. Het goede nieuws is dat dit goed kan worden voorkomen door voldoende aandacht te besteden aan de kantoorinrichting.

Aandacht besteden aan ergonomie

Als er een nieuw bedrijf wordt geopend of en bestaand bedrijf gaat verhuizen, dan is het in de meeste gevallen noodzakelijk om de werkplekken volledig nieuw in te richten. Bij de kantoor- of projectinrichting is het heel belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan ergonomie. Ergonomische meubels, zoals verstelbare stoelen en bureaus, zorgen ervoor dat werknemers in een natuurlijke houding kunnen werken. Dit vermindert de druk op de rug, nek en schouders. Denk ook aan het gebruik van voetensteunen of ergonomische muismatten. Deze kleine aanpassingen kunnen een groot verschil maken in hoe een werknemer zich voelt aan het einde van de werkdag.

Licht en lucht zijn ook van groot belang

Goede verlichting en ventilatie zijn uiteraard ook heel belangrijk voor een gezonde werkomgeving. Natuurlijk licht helpt het circadiaanse ritme te reguleren, wat essentieel is voor een goede nachtrust en algemeen welzijn. Als natuurlijk licht niet mogelijk is, dan is het belangrijk om te zorgen voor voldoende kunstlicht dat niet te fel of te zwak is. Zorg ook voor een goede luchtkwaliteit. Planten kunnen hierbij helpen. Ze zuiveren niet alleen de lucht, maar brengen ook een stukje natuur naar binnen, wat stress kan verminderen.

Ruimte en organisatie

Een goed georganiseerde werkplek kan helpen stress te verminderen. Voor werknemer geldt: zorg voor voldoende opbergruimte en een opgeruimd bureau. Dit helpt niet alleen georganiseerd te blijven, maar zorgt ook voor een rustigere en meer gefocuste werkomgeving. Voor een goede, ergonomische inrichting van een werkplek kan er natuurlijk ook een beroep worden gedaan op een professional, zoals Dijkgraaf, voor een optimale aanpak. Je bent dan altijd zeker dat iedereen gebruik maakt van een gezonde en verantwoorde werkplek.

Pauzes en beweging

Vergeet niet het belang van pauzes en beweging. Een goed ingericht kantoor biedt ruimte voor ontspanning en beweging. Denk aan een kleine fitnessruimte of een loungehoek. Korte wandelingen of zelfs staand werken kan helpen om de bloedcirculatie te verbeteren en de spieren te ontspannen. Uiteindelijk begint het allemaal bij het goed organiseren van de werkplek, met alle aandacht voor een goede en gezonde kantoorinrichting.