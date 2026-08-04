In deze vergelijking zetten we vijf van onze voornaamste leasepartners voor elektrische auto's naast elkaar: Athlon, LIZY, Ayvens, DirectLease en Arval. Athlon leidt de markt voor grote wagenparken met flexibele mobiliteitsconcepten. LIZY biedt mkb'ers en zzp'ers de laagste instap: jonge occasion-EV's in all-in operational lease, tot 20% goedkoper dan nieuw. Ayvens levert schaal, DirectLease prijstransparantie en Arval telematica. Omdat de fiscale voordelen geleidelijk afnemen, bepalen de totale kosten (TCO) steeds vaker de keuze.

De vijf voornaamste leasemaatschappijen voor elektrische auto's op een rij

1. Athlon: de gevestigde allrounder voor grote wagenparken

Athlon, onderdeel van Mercedes-Benz Mobility, bouwt op meer dan een eeuw ervaring in de Nederlandse mobiliteitssector en beheert ruim 100.000 leaseauto's. Grote werkgevers vinden er naast EV-lease ook flexibele concepten als Athlon Flex en een mobiliteitsbudget, inclusief advies over laadinfrastructuur.

Het MyAthlon-platform bundelt contractbeheer, schademelding en kilometerregistratie in één app. Die corporate schaal kent een keerzijde: een individuele zzp'er of kleine mkb'er doorloopt er een relatief procesmatig traject.

2. LIZY: op maat van het mkb en zzp'ers

LIZY, specialist in het elektrisch leasen van jonge occasions, richt zich vooral op het mkb en zzp'ers. Het bedrijf least jonge tweedehands-EV's die de eerste, steilste afschrijving al achter de rug hebben, wat het maandtarief tot 20% onder dat van een vergelijkbare nieuwe leaseauto drukt. Omdat die occasions jonger dan vijf jaar zijn, geldt bovendien nog het lagere bijtellingspercentage uit het jaar van eerste toelating. Het all-in operational tarief dekt onderhoud, verzekering, banden, pechhulp en belastingen. Het potentiële restwaarderisico over een aantal jaar ligt dus volledig bij hen en niet bij het bedrijf of zzp’er.

"Ongeveer 70% van onze nieuwe contracten zijn volledig elektrische auto's. We willen daar echt een voortrekkersrol in nemen en innoveren in die leasemarkt", zegt Sam Heymans, medeoprichter en CEO van LIZY.

Duurzaamheid zit in het model zelf: elke geleaste occasion krijgt een tweede of derde leven, waardoor de milieubelasting van een nieuwe productie achterwege blijft. Het intuïtieve platform MyLIZY regelt het wagenparkbeheer volledig digitaal, van financiële check tot handtekening. Levering volgt doorgaans binnen vijf weken, bij modellen als de Polestar 2 zelfs binnen één à twee weken. Die snelle levering heeft een keerzijde: de klant kiest uit het beschikbare aanbod van jonge occasions. Wie een nieuwe auto op maat wil configureren, zoekt beter elders.

3. Ayvens: de grootste vloot van Nederland

Ayvens ontstond uit de fusie van ALD Automotive en LeasePlan en beheert in Nederland circa 349.000 voertuigen, ruwweg een op de vijf leaseauto's. Het concern opereert in 42 landen en bedient vooral multinationals en groot mkb.

Bij de elektrificatie van complete wagenparken toont Ayvens zijn kracht: het programma Ayvens Electric adviseert over laadpunten op kantoor en thuis, en het My Ayvens-portaal stroomlijnt het beheer. De processen passen echter bij de schaal van een multinational en voelen voor een kleine ondernemer minder wendbaar.

4. DirectLease: online transparantie sinds 2001

DirectLease, onderdeel van Van Mossel Automotive Group met een gecombineerde vloot van 130.000 voertuigen, zette in 2001 als eerste Nederlandse aanbieder het volledige leaseproces online. De configurator toont realtime wat looptijd, kilometrage en opties met het maandbedrag doen.

Het full operational leasecontract dekt reparatie, allriskverzekering en Europese pechhulp zonder kleine lettertjes. Wel draait het aanbod grotendeels om nieuwe auto's, waardoor de volledige eerste afschrijving in het maandtarief zit.

5. Arval: data en telematica voor grote vloten

Arval, dochter van bankgroep BNP Paribas, beheert wereldwijd bijna 1,8 miljoen voertuigen, waarvan ruim 253.000 volledig elektrisch. In Nederland telt de vloot ruim 106.000 auto's, met zo'n 34.000 EV's.

De onderscheidende kracht zit in data: My Arval for Fleet Manager en de telematicadienst Arval Connect geven fleetmanagers realtime inzicht in verbruik, contractafwijkingen en CO2-uitstoot per voertuig. Die meerwaarde loont vooral bij grote wagenparken met rapportageverplichtingen, minder bij een enkele zzp-auto.

Waarom valt de bijtelling bij een jonge occasion vaak lager uit?

De Belastingdienst stelt het bijtellingspercentage vast op de datum van eerste toelating, en dat percentage blijft daarna 60 maanden gelden. Een occasion-EV uit 2024 houdt dus 16% bijtelling over de eerste €30.000, een exemplaar uit 2025 houdt 17%. Een nieuwe EV die in 2026 op kenteken gaat, start op 18%.

Een rekenvoorbeeld maakt het concreet. Bij een cataloguswaarde van €45.000 betaalt de rijder van een 2024-occasion €8.100 bruto bijtelling per jaar, tegenover €8.700 voor dezelfde auto nieuw op kenteken in 2026. Over de looptijd van de 60-maandenregel telt dat op tot duizenden euro's, boven op het lagere maandtarief.

Wat zijn de voor- en nadelen van een elektrische leaseauto in 2026?

Elektrisch leasen blijft in 2026 fiscaal aantrekkelijker dan een brandstofauto, maar het voordeel krimpt.

Twee nadelen raken een zakelijke occasion leaserijder minder hard: bij operational lease draagt de leasemaatschappij het restwaarderisico, en een occasion heeft de steilste waardedaling al achter de rug.

Hoe maak ik de overstap naar elektrisch leasen?

Wie de overstap naar elektrisch leasen overweegt, hoeft zich niet meteen jaren vast te leggen. Shortlease werkt dan als proefperiode: enkele maanden elektrisch rijden leert of actieradius en laadritme bij het dagelijkse werk passen. Voor een periode korter dan zes maanden kies je bij voorkeur een gespecialiseerde flexibiliteitsaanbieder die zich volledig op shortlease richt. Duurt de behoefte langer dan zes maanden, dan bieden aanbieders van occasion lease zoals LIZY all-in tarieven die ruim onder het shortleaseniveau liggen, zonder de looptijd van een klassiek nieuwcontract.

Welke leasemaatschappij voor elektrische auto's past bij welk profiel?

Grote organisaties met complexe wagenparken vinden bij Athlon, Ayvens en Arval de meeste schaal, laadconsultancy en data. Athlon paart die omvang aan de langste staat van dienst van de vijf, Ayvens aan de grootste vloot van Nederland en Arval aan de sterkste rapportagetools. Wie vooral zelf online een nieuwe auto wil samenstellen, komt bij DirectLease uit.

Voor mkb'ers en zzp'ers draait de keuze in 2026 vooral om totale kosten. LIZY is gespecialiseerd in het occasionmodel met all-in operational lease: een maandtarief dat tot 20% lager ligt én een bijtellingspercentage dat 60 maanden vaststaat op het lagere tarief uit het jaar van eerste toelating. Wie keuzevrijheid in uitvoering zwaarder laat wegen dan de laagste TCO, kiest een aanbieder met nieuw aanbod; voor wie op kosten stuurt, is occasion lease de logische keuze.

FAQ: veelgestelde vragen

Wat is de beste elektrische leaseauto?

Dat hangt af van persoonlijke voorkeuren zoals actieradius, formaat en budget. Kijken we naar populariteit, dan behoren de Kia EV3, de Tesla Model 3 en de Škoda Enyaq tot de meest gekozen elektrische leaseauto's van dit moment.

Wat kost een elektrische auto leasen in 2026?

Zakelijke lease van een jonge elektrische occasion start rond €429 per maand all-in, inclusief onderhoud, verzekering en belastingen. Een vergelijkbare nieuwe EV kost al snel 20-30% meer per maand. Private lease en shortlease vallen door flexibiliteitspremies en niet-terugvorderbare btw doorgaans duurder uit.

Is een occasion-EV leasen goedkoper dan een nieuwe?

Ja. Een jonge occasion slaat de eerste, steilste afschrijving over, wat het maandtarief tot 20% drukt. Daarnaast houdt een occasion het bijtellingspercentage uit het jaar van eerste toelating, dat 60 maanden vaststaat en vaak lager ligt dan het tarief voor nieuwe auto's.

Welke leasemaatschappij past bij een zzp'er of kleine mkb'er?

Dat hangt af van de prioriteiten. LIZY richt zich exclusief op mkb en zzp met occasion operational lease tegen tot 20% lagere tarieven. Grote spelers als Athlon, Ayvens en Arval leveren vooral meerwaarde bij grotere wagenparken.

Krijg je in 2026 nog subsidie op een elektrische auto?

Nee, de aanschafsubsidie SEPP sloot eind 2024. Wel betaalt een EV-rijder in 2026 een verlaagde bijtelling van 18% tot €30.000 en 30% minder motorrijtuigenbelasting. Het kabinet werkt daarnaast aan een inruilregeling voor tweedehands elektrische auto's.