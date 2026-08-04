Wat is de beste keuze als het gaat om skincare?

Je kunt vandaag de dag niet op sociale media inloggen of het onderwerp skincare komt wel op de één of andere manier voorbij. Vaak zijn het goedbetaalde influencers die vol vuur bepaalde serums en lotions aanprijzen. 'Als je dit merk gebruikt dan ga je er net zo stralend uitzien als ik', luidt de boodschap.

Het is één van de redenen waarom in steeds meer landen een verbod op sociale media wordt afgekondigd voor kinderen tot 14 of 15 jaar. Want vooral kinderen zijn gemakkelijk te beïnvloeden en dat pakt lang niet altijd goed uit, zeker niet als het gaat om huidverzorging.

Huid in ontwikkeling

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat hun huid nog volop in ontwikkeling is. De kinderhuid is dunner dan die van een volwassene. Daarom kunnen kinderen ook minder goed tegen de zon en moet je ze goed insmeren als de zon hard haar best doet. Maar om die reden is het ook niet goed voor kinderen om uitgebreide ‘skin care routines’ te volgen. De kinderhuid heeft al die smeerseltjes moisturizers en lotions echt niet nodig, maar veel kinderen laten zich daar maar moeilijk van overtuigen. Veel jongeren worden sterk beïnvloed door wat ze online zien en wat vrienden en vriendinnen doen. Als je daar niet in meegaat dan loop je het risico buiten de groep te vallen en dat wil natuurlijk geen enkel kind. Dit leidt er soms ook toe dat producten niet worden gekocht maar gestolen, omdat het zakgeld niet toereikend is. Steeds vaker moeten ouders hun kind op het politiebureau ophalen omdat er drogisterijproducten zijn gestolen in plaats van snoep.

De oudere huid

Voor de oudere huid is het natuurlijk een ander verhaal. Al rond je 30e kun je te maken krijgen met veroudering en daar willen veel mensen, vooral vrouwen maar ook steeds meer mannen, maar wat graag wat aan doen. Meteen naar de plastisch chirurg rennen voor een facelift doen we dan ook weer niet, want daar hangt een stevig prijskaartje aan. Maar skincare producten gebruiken om huidveroudering tegen te gaan gebeurt wel steeds vaker. Want ook voor volwassenen geldt dat het uiterlijk belangrijk is. Relaties lopen vaker stuk, dus moet er een nieuwe liefde worden gevonden en daarvoor willen we natuurlijk zo goed mogelijk voor de dag komen.

Natuurlijke producten