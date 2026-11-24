Eerst de verlanglijstjes voor Sinterklaas, daarna de cadeaus onder de kerstboom. En tussendoor de vraag: wat geef je iemand die ‘echt niets nodig heeft’? Wij verzamelen cadeaus voor de feestmaand, van beauty voor een moment voor jezelf tot luxe voor de thuiskok. Ook handig voor op je eigen lijstje.

Een Koreaanse glow cadeau

Haru Haru Beauty, VT Cosmetics, PDRN Capsule Cream 100

VT Cosmetics PDRN Capsule Cream 100 hydrateert en helpt de huid soepeler te maken. Plantaardig PDRN uit ginseng ondersteunt de elasticiteit, terwijl smeltende ceramidecapsules helpen vocht vast te houden. Voor een zachte, verzorgde huid, gewoon thuis. 50 ml, €28 · Haru Haru Beauty Hartenstraat 4, Amsterdam · Oude Binnenweg 105b, Rotterdam. Koreaanse skincare is geliefd om die frisse, glanzende ‘glass skin’. Dehydrateert en helpt de huid soepeler te maken. Plantaardig PDRN uit ginseng ondersteunt de elasticiteit, terwijl smeltende ceramidecapsules helpen vocht vast te houden. Voor een zachte, verzorgde huid, gewoon thuis.

Te mooi voor het keukenkastje

Cuisinart, 13-delige cookware set

Cuisinart cookware set bij je mooiste servies. Klik de handgreep los en serveer rechtstreeks uit de pan. De PFAS-vrije keramische antiaanbaklaag laat ingrediënten makkelijk loskomen. Je krijgt vier pannen, twee klikhandgrepen, twee glazen deksels, twee bewaardeksels en drie panbeschermers. Restjes? Deksel erop, koelkast in. Alles leeg? Compact opstapelen. €149,99 via Cuisinart en Amazon. In zacht bone past deze 13-deligebij je mooiste servies. Klik de handgreep los en serveer rechtstreeks uit de pan. De PFAS-vrije keramische antiaanbaklaag laat ingrediënten makkelijk loskomen. Je krijgt vier pannen, twee klikhandgrepen, twee glazen deksels, twee bewaardeksels en drie panbeschermers. Restjes? Deksel erop, koelkast in. Alles leeg? Compact opstapelen.

Nog één nachtje… nog één kleurtje

Pink Gellac, adventskalender

Pink Gellac-adventskalender een ereplek op de schouw. Iedere draai onthult iets nieuws: van exclusieve gellakkleuren tot een pocket-ledlampje voor nagels on the go. Twaalf verrassingen voor feestnagels, van het eerste decemberdiner tot de laatste dans. €89 via Pink Gellac Deze wil je alvast uitpakken. Met zijn ronde vorm, roze tartanprint en draaimechanisme verdient deeen ereplek op de schouw. Iedere draai onthult iets nieuws: van exclusieve gellakkleuren tot een pocket-ledlampje voor nagels on the go. Twaalf verrassingen voor feestnagels, van het eerste decemberdiner tot de laatste dans.

Luxe zit in eenvoud

Iittala, Teema servies

koffiekan, kopje en kannetje van Iittala wordt zelfs je eerste koffie op maandagochtend iets om voor te gaan zitten. De eenvoudige vormen laten ruimte voor wat telt: mooi servies, verse koffie en even geen haast. Een cadeau dat dagelijks uit de kast mag. Teema koffiekan (0,8 l), €75 · witte mok (0,3 l), €20,90 · melkkannetje (0,35 l), €35. Verkrijgbaar via iittala.com, de Iittala-winkel aan de Van Baerlestraat 76 in Amsterdam en onder andere de Bijenkorf. Voor de minimalist die ieder voorwerp in huis zorgvuldig kiest. Met eenwordt zelfs je eerste koffie op maandagochtend iets om voor te gaan zitten. De eenvoudige vormen laten ruimte voor wat telt: mooi servies, verse koffie en even geen haast. Een cadeau dat dagelijks uit de kast mag.

Poetsen vóór het proosten

House of Fab, Multi-Surface Cleaner in Cedar Slopes

Cedar Slopes van House of Fab maakt dat laatste rondje schoonmaken nét wat leuker: deze allesreiniger heeft een frisse, houtachtige geur met warm cederhout. Denk: winterchalet. Een klein cadeau voor wie ook bij schoonmaakproducten op geur selecteert. 750 ml, €1,62 · Exclusief bij Action. De kaarsen staan klaar, de glazen ook. Nog even een doekje over tafel en je bent klaar voor je dinnerparty.maakt dat laatste rondje schoonmaken nét wat leuker: deze allesreiniger heeft een frisse, houtachtige geur met warm cederhout. Denk: winterchalet. Een klein cadeau voor wie ook bij schoonmaakproducten op geur selecteert.

Voor wie voelt: er klopt iets niet

Er klopte iets niet., Elizabeth Vanderblank

er klopte iets niet. verkent dichteres en modeontwerpster Elizabeth Vanderblank hoe verwachtingen ons vormen, en hoe we onszelf daarin kunnen verliezen. Persoonlijke gedichten over losbreken, eigenwaarde en liefde. Voor wie veel bezig is met wat hoort, maar verlangt naar wat klopt. Bij zichzelf. Of voor die vriendin die je graag diepere gespreksstof geeft. Ondertussen gaat echtgenoot Jakob Vanderblank viraal op Paperback, 160 pagina’s, €36,33. Verkrijgbaar bij Amazon. Elizabeth Vanderblank. Nederlandse vertaling door Jakob Vanderblank. Inverkent dichteres en modeontwerpster Elizabeth Vanderblank hoe verwachtingen ons vormen, en hoe we onszelf daarin kunnen verliezen. Persoonlijke gedichten over losbreken, eigenwaarde en liefde. Voor wie veel bezig is met wat hoort, maar verlangt naar wat klopt. Bij zichzelf. Of voor die vriendin die je graag diepere gespreksstof geeft. Ondertussen gaat echtgenoot Jakob Vanderblank viraal op TikTok met zijn kritiek op een wereld waarin geld verdienen vooropstaat en verbinding verloren gaat.



