Meer ruimte in huis nu de winter eraan komt: zo pak je het slim aan

Nu de dagen korter worden en de temperaturen dalen, brengen we steeds meer tijd binnenshuis door. De herfst is daarom een goed moment om het huis eens kritisch onder de loep te nemen. Waar liggen spullen die eigenlijk een vaste plek verdienen? En hoe zorg je ervoor dat je woning opgeruimd blijft, zonder direct te moeten verbouwen?

Wie merkt dat kasten uitpuilen of spullen zich opstapelen, kan inspiratie opdoen bij Elkekastopmaat . Een slimme indeling en opbergruimte die aansluit op de beschikbare ruimte kunnen helpen om het huis overzichtelijker te maken. Zeker in woningen waar iedere vierkante meter telt, is het verstandig om verder te kijken dan standaardkasten.

Begin met opruimen voordat je extra ruimte creëert

De eerste stap naar een opgeruimd huis is niet per se het aanschaffen van nieuwe meubels. Begin met het uitzoeken van spullen die je al hebt. Kleding die niet meer wordt gedragen, oude papieren en ongebruikte woonaccessoires nemen vaak ongemerkt veel ruimte in beslag.

Werk bij voorkeur per kamer of kast. Zo blijft de klus behapbaar en zie je sneller resultaat. Verdeel spullen in categorieën: bewaren, weggeven, verkopen of weggooien. Wat overblijft, verdient een logische en vaste plek.

Maak de hal klaar voor het winterseizoen

Zodra het kouder wordt, verschijnen winterjassen, sjaals, handschoenen en extra schoenen weer in huis. Vooral in een kleine hal kan dat al snel voor rommel zorgen. Een garderobekast of schoenenkast helpt om alles bij de voordeur te bewaren.

Kijk daarbij goed naar de beschikbare ruimte. Een hoge kast benut de hoogte van de kamer, terwijl een ondiep model uitkomst kan bieden in een smalle gang. Ook haken aan de binnenkant van kastdeuren of manden voor accessoires kunnen bijdragen aan een overzichtelijke entree.

Benut vergeten hoeken en schuine wanden

Niet iedere woning heeft ruimte voor grote, vrijstaande meubels. Toch zijn er vaak plekken die beter kunnen worden benut. Denk aan een nis in de woonkamer, de ruimte onder een trap of een schuine wand op zolder.

Juist op zulke plekken kan een oplossing op maat interessant zijn. Waar een standaardkast soms niet goed aansluit, kan een aangepaste indeling de beschikbare ruimte beter benutten. Dat betekent niet dat iedere lege hoek vol moet staan: het doel is vooral om praktische opbergruimte te creëren zonder dat een kamer vol aanvoelt.

Geef winterspullen een vaste plek

Dekens, extra kussens, feestversiering en dikke kleding komen de komende maanden vaker van pas. Bewaar deze spullen daarom op een plek waar je ze gemakkelijk kunt terugvinden, maar waar ze niet dagelijks in de weg liggen.

Hoge planken zijn bijvoorbeeld geschikt voor spullen die je minder vaak nodig hebt. Gebruik manden of dozen om kleine artikelen bij elkaar te houden en label ze wanneer de inhoud niet direct zichtbaar is. Zo voorkom je dat je iedere keer meerdere kasten moet doorzoeken.

Een opgeruimd huis begint met slimme keuzes

Meer rust in huis hoeft niet te betekenen dat je afscheid neemt van alles wat je bezit. Het gaat vooral om een praktische indeling , voldoende opbergruimte en bewuste keuzes over wat je bewaart.

Door deze herfst kamer voor kamer aan te pakken, maak je je woning klaar voor de maanden waarin je vaker binnen bent. Begin klein, kijk kritisch naar ongebruikte ruimte en kies oplossingen die passen bij jouw dagelijkse leven. Zo wordt het makkelijker om het huis ook tijdens de drukke wintermaanden overzichtelijk te houden.