Nederlandse snelwegstops scoren slecht: alle tien laagst beoordeelde stops zijn Shell

Nederlandse snelwegstops scoren gemiddeld slechter dan die in de meeste andere Europese landen. In een vergelijking van 23 landen komt Nederland op de 19e plek. Alle tien de laagst beoordeelde stops in Nederland zijn Shell-stations.

Nederland op plek 19 in Europese vergelijking

Een doorsnee Nederlandse stop haalt 3,88 van de 5 sterren. De Europese mediaan is 4,08. Polen scoort het best (4,30), België het slechtst (3,78). Duitsland (plek 21) en België (plek 23) doen het slechter dan Nederland.

Deze Nederlandse stops krijgen de laagste beoordelingen

De laagste score in Nederland is voor verzorgingsplaats Peulwijk Oost aan de A4 bij Strijp (3,09), gevolgd door Labbegat aan de A59 bij Waalwijk (3,12) en Oeijenbraak aan de A67 bij Lierop (3,17). Bij vijf van de tien slechtst beoordeelde stops is het toilet de belangrijkste klacht.

Toiletten grootste bron van klachten

Het best beoordeeld is Parkeerplaats Westkop aan de N59 bij Bruinisse (4,37). Het openbare toilet is daar al jaren buiten gebruik, maar bezoekers waarderen de onafhankelijke snackwagen. In heel Europa zijn toiletten de grootste bron van klachten (23 procent). In Nederland worden personeel en service het vaakst geprezen.

Slecht toilet en matige service grootste ergernissen

“Automobilisten hebben aan weinig genoeg”, zegt M Wijnmalen, medeoprichter van Czechvignette.cz. “Wat mensen echt storen is een slecht toilet en matige service. Dat zijn dingen die op te lossen zijn.”

Zo is het onderzoek uitgevoerd