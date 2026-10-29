Hygiënisch schoonmaken én een lekker geurtje in huis? Daar heb je vanaf nu geen twee producten meer voor nodig. House of Fab, voorheen bekend als Fabulosa, komt dit najaar met een gloednieuw product: Bleach Spray in de heerlijke geuren Tropical Burst en Perfectly Pink.

Deze nieuwe sprays met bleekmiddel hebben een handige schuimende werking, waarmee hardnekkig vuil gemakkelijk loskomt, zelfs op de moeilijk bereikbare plekjes in je toilet of badkamer. Met de frisse geuren laat je elke ruimte ook nog eens heerlijk geurend achter. Dat maakt schoonmaken nét een beetje leuker!

Tropical Burst: een tropische explosie van geuren

Met Tropical Burst haal je de geur van een tropisch paradijs in huis. De combinatie van sappige ananas, zoete mango, frisse passievrucht en een zachte finishing touch van romige vanille, geven je dat gevoel van een ontspannen vakantie op een zonnig eiland. Wie kan dat nu weerstaan?

Perfectly Pink: bloemig en fris

Liever even wegdromen in een geurige bloementuin alsof je in een scène van Bridgerton bent beland? Dan is Perfectly Pink misschien wel jouw nieuwe favoriet. Deze geur combineert tonen van elegante roos, jasmijn en pioenen met een frisse hint van bergamot. De zachte muskus zorgt voor een geur waar je heerlijk bij kunt wegdromen.

De nieuwe Bleach Sprays van House of Fab zijn exclusief verkrijgbaar bij Action à €1,77.