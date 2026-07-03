"Toen koningin Máxima ineens met mijn oorbellen verscheen, stond onze telefoon roodgloeiend." Charlotte Bertrums van sieradenmerk LOTT.gioielli kan er nog steeds om lachen. De Bossche ondernemer had de oorbellen ooit op straat persoonlijk aan Máxima gegeven tijdens een bezoek aan Den Bosch. Een maand later droeg de koningin ze tijdens een officieel optreden.

"Ik dacht nog: daar gaan mijn oorbellen, die verdwijnen vast ergens in een la in het paleis. Maar ineens zag ik foto's online." Voor veel ondernemers klinkt het als een droom. Maar voor Charlotte draait succes niet om beroemdheden of verkoopcijfers. "Het gaat om hoe een vrouw zich voelt als ze iets draagt." Precies daar vonden Charlotte en Pink Gellac elkaar.

De twee Nederlandse merken lanceerden onlangs samen de collectie Pretty Pearlesque, die nu in de winkels ligt. Een combinatie van gelnagellakkleuren en sieraden. Maar achter die samenwerking zit een veel groter verhaal. Over ondernemerschap, zelfvertrouwen en de vraag waarom vrouwen zichzelf vaak kleiner maken dan nodig is.

Van speciaal onderwijs naar eigen merk

Het ondernemersverhaal van Charlotte leest bijna als een filmscript. Ze begon op het speciaal onderwijs, stroomde later door naar het hbo en droomde van een studie aan Nyenrode. In een tussenjaar werkte ze in een sieradenwinkel. Daar verkocht ze ooit een zelfgemaakte oorbel. "Toen dacht ik: misschien zit hier wel iets in."

Met haar vader reed ze vervolgens door Italië op zoek naar leveranciers. Gewoon aanbellen bij familiebedrijven. Kijken wie er openstond voor een samenwerking. Eén van die familiebedrijven produceert vandaag de dag nog steeds sieraden voor LOTT.gioielli. "Ik wist niet precies hoe het moest. Dus ik deed maar alsof ik wist wat ik deed." Dat blijkt een terugkerend thema onder succesvolle ondernemers.

Ook bij Pink Gellac herkennen ze dat gevoel. "Ik dacht vaak dat ik eerst honderd procent klaar moest zijn voor een volgende stap", vertelt de CEO Thera Strietman-Stein, die voorheen bij Unilever en Beiersdorf werkte. "Maar als iemand anders vertrouwen in je heeft, waarom zou je jezelf dan tegenhouden?"

Toen Thera haar tweede dochter kreeg, gaf haar toenmalige manager bij Nivea haar een exemplaar van het boek Lean In van Sheryl Sandberg cadeau. Een eyeopener. Eén advies uit dat boek bleef haar altijd bij.

"Regel het goed thuis, zodat je zonder schuldgevoel je werk kunt doen als je dat wilt." Dat klinkt eenvoudig, zegt ze, maar voor haar bleek het een van de belangrijkste lessen uit haar carrière. "Ik heb altijd bewust geïnvesteerd in goede oppassen en mensen om mij heen die ons gezin konden ondersteunen. Met corona vormde ik met het gezin van de oppas een bubbel, zodat iedereen z'n ding kon blijven doen."

Hoe Pink Gellac 1,3 miljoen gebruikers in Europa kreeg

Dat "gewoon beginnen" zit diep in beide bedrijven. Pink Gellac groeide uit van een Nederlands nagelmerk naar een Europese speler met zeventien boutiques in onder meer Nederland, België en Frankrijk en 1,3 miljoen gebruikers. Toch gebeurde dat niet volgens een perfect uitgestippeld plan. Thera: "We testen veel. Soms werkt iets niet. Dan passen we het aan. Als een van de eerste Nederlandse merken opende Pink Gellak gister een TikTok-shop. Met naast gelnagellak voor thuis, tegenwoordig ook de mooiste kleuren gelnagelstickers, press-ons en een breed assortiment aan nail care-producten."



Volgens haar maken veel vrouwen dezelfde fout. "We denken vaak dat alles perfect moet zijn voordat we ergens aan beginnen." Dat geldt niet alleen voor carrières, maar ook voor ondernemerschap.

Charlotte herkent dat meteen. "Als ondernemer moet je soms gewoon springen." Dat deed ze bijvoorbeeld tijdens corona. Negentig procent van haar omzet kwam destijds uit fysieke winkels. Toen die sloten, leek de bodem onder het bedrijf weg te vallen. In plaats van stil te staan bij het probleem, ging haar team direct op zoek naar oplossingen.

De webshop werd uitgebreid. Nieuwe plannen werden gemaakt. En ondertussen bleef ze investeren in de relatie met haar winkeliers. "We wilden dat iedereen overeind bleef."

Het perfecte cadeau: de Pretty Pearlesque gift box.

De perfecte gellak manicure

Wat opvalt als je naar beide merken kijkt, is dat ze eigenlijk meer dan producten verkopen. Ze verkopen niet alleen gelnagellak en oorbellen, maar een gevoel. Zelfvertrouwen. "Je stapt een ruimte binnen en voelt je sterker", zegt Charlotte. Dat klinkt misschien klein. Maar veel vrouwen herkennen het direct. Die ene blazer. Die favoriete lipstick. Die oorbellen die je altijd draagt tijdens een belangrijke afspraak. Of die verzorgde gellak manicure vlak voor een sollicitatiegesprek of een belangrijke presentatie, als je nog even snel naar je handen kijkt. "Je voelt je net iets sterker." Het zijn kleine dingen die een groot verschil kunnen maken.



To the coolest woman I know

De slogan van de gezamenlijke collectie luidt: To the coolest woman I know. Opvallend genoeg noemen beide ondernemers daarbij geen beroemdheid. Geen influencer. Geen celebrity. Voor hen is de coolste vrouw iemand die haar eigen keuzes durft te maken. Iemand die haar plek aan tafel pakt. Iemand die niet wacht tot alles perfect is.



Of zoals Charlotte het omschrijft: "Een vrouw die zichzelf kent. Die weet wie ze is. Dat vind ik uiteindelijk veel krachtiger dan welke trend dan ook. Ik hoop vooral dat vrouwen zichzelf wat vaker het voordeel van de twijfel geven. Je hoeft niet alles perfect te kunnen voordat je ergens aan begint. Soms moet je gewoon vertrouwen hebben in jezelf en die stap zetten."