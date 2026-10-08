Thuiswerken zonder klachten: zo bouw je een ergonomische werkplek op

Thuiswerken is voor veel mensen inmiddels een vast onderdeel van de werkweek. Toch betekent werken vanuit huis niet automatisch dat de werkplek daar ook goed op is ingericht. Een laptop aan de keukentafel lijkt misschien handig voor een paar uur, maar wanneer daar structureel wordt gewerkt, kunnen een verkeerde zithouding en een ongunstige werkhoogte voor ongemak zorgen. Een goede thuiswerkplek draait daarom niet alleen om gemak, maar ook om de manier waarop de verschillende onderdelen op elkaar zijn afgestemd.

Begin bij een goede zithouding

Een belangrijk onderdeel van iedere werkplek is de bureaustoel. Wie dagelijks meerdere uren achter een bureau doorbrengt, heeft baat bij een stoel die voldoende ondersteuning biedt en goed verstelbaar is. Bij het inrichten van een thuiswerkplek kan het daarom verstandig zijn om eerst te kijken naar de stoel, bijvoorbeeld door verschillende modellen van 365BureauStoel met elkaar te vergelijken.

Een mooie ergonomische bureaustoel is daarbij meer dan alleen een comfortabele plek om te zitten. De zithoogte, zitdiepte, rugleuning en armleuningen moeten kunnen worden afgestemd op de gebruiker. De voeten horen stevig op de vloer te staan en de knieën bevinden zich idealiter ongeveer in een rechte hoek. Vervolgens kan het bureau op de juiste hoogte worden ingesteld.

Het scherm op de juiste hoogte

Ook de positie van het beeldscherm heeft veel invloed op de werkhouding. Wie langdurig naar een te laag scherm kijkt, houdt het hoofd voortdurend gebogen. Bij een laptop is dat probleem snel ontstaan, omdat het scherm en toetsenbord aan elkaar vastzitten. Een laptopstandaard of een los scherm kan daarom een eenvoudige verbetering zijn.

Plaats het scherm recht voor je en zorg ervoor dat de bovenkant ongeveer op ooghoogte staat. Zo hoeft het hoofd tijdens het werken niet voortdurend omhoog of omlaag te worden gericht. Een los toetsenbord en een aparte muis maken het vervolgens mogelijk om de armen en handen comfortabeler te positioneren.

Vergeet beweging niet

Zelfs de best ingerichte werkplek betekent niet dat acht uur achter elkaar zitten verstandig is. Regelmatig opstaan en van houding veranderen blijft belangrijk. Een korte wandeling tijdens een telefoongesprek, even koffie halen of tussendoor wat rekken kan al helpen om het langdurig zitten te onderbreken.

Het kan ook helpen om vaste pauzemomenten in de werkdag in te plannen. Wie volledig opgaat in een taak, vergeet immers gemakkelijk dat er al uren zijn verstreken. Door beweging onderdeel te maken van de dagelijkse routine, wordt het eenvoudiger om niet de hele werkdag in dezelfde houding door te brengen.

Kijk naar het geheel

Een ergonomische werkplek bestaat uiteindelijk uit meer dan alleen een goede stoel. De hoogte van het bureau, de positie van het scherm, de verlichting en de mogelijkheid om regelmatig te bewegen spelen allemaal een rol. Ook de beschikbare ruimte thuis hoeft daarbij geen belemmering te zijn. Met een paar gerichte aanpassingen kan een kleine werkplek al aanzienlijk prettiger worden.