Vaste prijzen voor een kunstgebit: hoe gespecialiseerde ketens de markt veranderen

De Nederlandse markt voor kunstgebitten verandert. Waar consumenten tot een jaar of tien geleden vooral terechtkwamen bij hun eigen tandarts, kiest een groeiend deel nu voor specialistische ketens die zich uitsluitend richten op gebitsprothesen, klikgebitten en aanverwante behandelingen. De achtergrond: een combinatie van technologische ontwikkelingen, een groeiende vraag en consumenten die behoefte hebben aan helderheid over kosten.

Een groeiend aanbod

De Nederlandse markt telt inmiddels enkele tientallen gespecialiseerde aanbieders, verspreid over het land. Kunstgebitspecialist Eezy is een van de groeiende ketens, met vestigingen in onder andere Den Bosch, Breda, Almere, Delft en Baarn. De aanpak combineert een digitale workflow met vaste pakketprijzen en een gratis intake, een formule die de afgelopen jaren door meerdere ketens is overgenomen. Andere namen zijn Vink Tandtechniek en De Gebitskliniek. Voor consumenten die zich oriënteren is het belangrijk om te kijken naar de ervaring met implantologen, de mate waarin de aanbieder werkt met digitale technieken en de transparantie van het tarief.

Vergrijzing en vraagdruk

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek draagt rond de tien procent van de Nederlanders boven de 65 jaar een volledig kunstgebit. Met een vergrijzende bevolking en een tandartstekort in een aantal regio's neemt de vraag naar gespecialiseerde zorg toe. Uit cijfers van Eurostat blijkt dat in Nederland nauwelijks nieuwe tandartsen bij komen ; alleen Italië scoort binnen Europa nog slechter. Tegelijkertijd wordt het werk bij een algemene praktijk vaak duurder door schaalnadelen: een prothese maakt een tandarts gemiddeld een paar keer per maand, terwijl een gespecialiseerde keten dat tientallen keren per week doet.

Die schaalverschillen vertalen zich naar de patiëntervaring. Een gespecialiseerde aanbieder kan investeren in apparatuur die voor een individuele praktijk te duur is, zoals een digitale mondscanner die de traditionele afdruklepel vervangt. Voor de patiënt betekent dat minder kokhalsneigingen, een nauwkeurigere pasvorm en een sneller traject.

Wat doen die ketens precies?

Specialistische aanbieders werken met een vast team van tandprothetici, tandarts-implantologen en assistenten. Patiënten doorlopen een gestandaardiseerd traject van intake, opname, passing en oplevering. De aanpak verschilt op een aantal punten van een traditionele tandartspraktijk.

Aspect Traditionele tandartspraktijk Gespecialiseerde keten Aanpak Maatwerk per patiënt, ervaring varieert Vaste workflow, dagelijkse routine Prijsbeleid Tarieven volgens NZa-richtlijnen Vaste pakketprijzen, vooraf inzichtelijk Mondscan Traditionele afdruklepel; soms digitaal Standaard digitale mondscanner Doorlooptijd Wisselend, vaak 6 tot 10 weken Strakke planning, 4 tot 6 weken Locatie Eigen praktijk, vaak een vestiging Meerdere vestigingen door het land

Niet iedere klacht is gebaat bij een gespecialiseerde keten. Wie een gebroken kies heeft, blijft bij de eigen tandarts. Maar voor de specifieke behoeften rond gebitsprothesen, klikgebitten op implantaten en frameprotheses zoeken consumenten steeds vaker een aanbieder die er volledig op gericht is.

Vaste prijzen, vooraf duidelijk

Een van de drijvende krachten achter de groei van deze ketens is het prijsbeleid. Tandheelkunde valt in Nederland onder vaste tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit, maar het totaalplaatje van een kunstgebit hangt af van veel factoren: materialen, aantal afspraken, eventuele extra werkzaamheden. Dat speelt mee in een tijd waarin bijna een kwart van de volwassenen de tandarts mijdt om kosten . Bij gespecialiseerde aanbieders wordt vooraf een persoonlijke begroting opgesteld, inclusief de te verwachten vergoeding via de basisverzekering en het deel dat de patiënt zelf betaalt. Voor mensen op een vast inkomen is die voorspelbaarheid een belangrijk argument.

Wat de patiënt ervan merkt

Wie de overstap maakt ervaart vaak een aantal verschillen meteen. Het tempo van het traject ligt hoger, omdat de hele logistiek erop is ingericht. De afspraken zijn vaak korter maar talrijker, en de communicatie verloopt via een vaste contactpersoon. Patiënten geven in tevredenheidsonderzoeken aan dat ze de combinatie van specialistische kennis en heldere prijsafspraken waarderen.

De ontwikkeling zegt iets over een bredere trend in de zorg: consumenten kiezen steeds vaker voor specialisatie waar dat kan, zeker bij ingrepen die ingrijpend zijn voor het dagelijks leven. Wie een kunstgebit overweegt, doet er goed aan om naast de eigen tandarts ook eens een gespecialiseerde aanbieder te bezoeken voor een tweede gesprek. Vergelijken loont, in zorg net zo goed als elders.