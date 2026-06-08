NEW YORK (ANP) - De KNVB maakt waarschijnlijk verlies op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. "Als we wereldkampioen worden, verdienen we 6 miljoen dollar. Als we tweede worden, maken we 2 miljoen dollar verlies", vertelde directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen tijdens een bijeenkomst op het Nederlandse consulaat in New York.

"Bij een ander resultaat spelen we quitte of maken we 1 miljoen euro verlies. Amerika is een heel duur land. Als je de prijzen van de hotels en de vliegtickets ziet. Dat is echt niet normaal. Gelukkig zijn we niet afhankelijk van geld van de FIFA en komen we hier niet om winst te maken, maar om het toernooi te winnen."

De KNVB stapte dit jaar samen met een aantal bonden met succes naar de FIFA. "Het is natuurlijk volstrekt idioot dat je verlies maakt op een WK", zei voorzitter Frank Paauw op de achttiende verdieping van een wolkenkrabber om de hoek bij Times Square. "Uiteindelijk heeft de FIFA alle deelnemers nog 2 miljoen dollar meer gegeven. Dus het is wel goed dat we aan de bel hebben getrokken."