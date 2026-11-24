Een magneet kopen lijkt eenvoudig. Je zoekt de maat, sorteert op prijs en rekent af. Toch merk je pas als het pakket binnen is of je de juiste keuze hebt gemaakt. De ene webshop heeft een mooie foto maar weinig op vooraad. De andere noemt een houdkracht die je in de praktijk niet haalt. Met een paar vaste vragen vergelijk je magneetwebshops sneller en beter. We lopen ze hieronder langs.

Controleer of de voorraad echt op voorraad is

Een webshop die "op voorraad" meldt, heeft de magneet niet altijd zelf in huis. Sommige shops bestellen pas bij hun leverancier nadat jij hebt betaald. Dat is niet erg, maar dan duurt het langer voordat je pakket onderweg is. Let daarom op drie dingen:

Staat er een duidelijke verzendbelofte, zoals "op werkdagen voor 16:00 besteld, dezelfde dag verzonden"?

Zie je de voorraad per product, of alleen een groen vinkje?

Wat kosten de verzending en vanaf welk bedrag verzendt de shop gratis?

Een lage prijs met hoge verzendkosten of twee weken levertijd is zelden een echte besparing.

Let op specificaties, niet alleen op de prijs

Twee magneten met dezelfde afmetingen kunnen flink verschillen. Zoek deze gegevens op de productpagina:

Kwaliteitsklasse: bij neodymium loopt die van N35 tot N52. Hoe hoger het getal, hoe sterker de magneet bij dezelfde afmeting.

Coating: nikkel-koper-nikkel is gebruikelijk en beschermt in droge ruimtes. Gebruik je de magneet buiten of in een vochtige omgeving, kies dan een afwerking van epoxy of rubber.

Temperatuur: standaard neodymium verliest permanent zijn kracht boven ongeveer 80 °C. Staat er geen maximum bij, vraag er dan naar.

Een shop die deze gegevens niet noemt, laat het zoekwerk aan jou over.

Houdkracht is een laboratoriumwaarde

De houdkracht op een productpagina is gemeten bij een magneet die loodrecht van een dikke, vlakke stalen plaat wordt getrokken. In jouw situatie is het staal vaak dunner, geverfd of niet helemaal vlak. Dan houdt de magneet merkbaar minder vast. Belast je de magneet zijwaarts, bijvoorbeeld aan een verticale wand, dan houdt hij zelfs maar zo’n 20% van die waarde.

Let ook op: niet elke webshop meet op dezelfde manier. De ene gebruikt een staalplaat van 1 cm, de andere van 2 cm, en sommige berekenen de waarde alleen. Kijk dus of de shop uitlegt hoe de houdkracht is bepaald, en neem bij een zware toepassing altijd een marge.

Kies de vorm bij de toepassing

De vorm bepaalt hoe je de magneet bevestigt. Een magneetschijf is de basisvorm: plat, rond en makkelijk te verlijmen of in een boorgat te plaatsen. Wil je de magneet vastschroeven, dan kies je een magneet met schroefgat . Dat is een potmagneet met een gat waarin de schroefkop verzonken zit. Een goede webshop laat deze vormen overzichtelijk naast elkaar zien, met de maten erbij.

Vergelijk de prijs per stuk, ook bij grotere aantallen

Een magneet van een euro lijkt goedkoop, tot je er vijftig nodig hebt. Reken daarom de prijs per stuk uit en kijk of de shop bij grotere aantallen een lagere prijs of een voordeelset aanbiedt. Heb je een zakelijk project of een vaste afname, vraag dan om een offerte. Een shop die meedenkt over staffelkortingen, aantallen en verpakking, bespaart je vaak meer dan een paar cent korting per stuk. Vergeet niet de verzendkosten mee te tellen, want die wegen bij kleine bestellingen zwaar.

Vraag om advies voordat je bestelt

Bij magneten gaat het vaak om een specifieke toepassing: een kastdeur, een sensor, een bord op een stalen wand. Dan helpt het als iemand meedenkt. Test dat vooraf. Stel een concrete vraag per mail of telefoon en kijk wat voor antwoord je krijgt. Denkt iemand die de producten kent echt mee over jouw situatie, dan weet je hoe de service na je bestelling is. Krijg je een standaardmail, dan weet je dat ook. Heeft de shop een keuzehulp op de website, probeer die dan ook eens.

Je checklist voor het vergelijken van magneetwebshops

Neem deze zes punten mee en je komt een stuk verder dan met de laagste prijs alleen:

Er staat een duidelijke verzendbelofte en de voorraad is zichtbaar.

De verzendkosten en de grens voor gratis verzending zijn vooraf bekend.

Kwaliteitsklasse, coating en maximale temperatuur staan bij het product.

De houdkracht komt met uitleg over de meetomstandigheden.

Je kunt iemand bereiken die de producten kent.

De retour- en bedenktermijn zijn helder en vindbaar.

Over Magnetenspecialist

Magnetenspecialist is een familiebedrijf dat sinds december 2006 magneten verkoopt. Het assortiment ligt op voorraad in Nuenen en het team beantwoordt je vragen persoonlijk. Houdkracht meten ze met eigen meetapparatuur, zodat je weet wat een magneet in de praktijk vasthoudt. Bestel je op werkdagen voor 16:00, dan gaat je pakket dezelfde dag de deur uit. Twijfel je over de maat of de sterkte? Neem dan contact op, ze denken graag mee.