Je draagt het elke dag, zo'n zestien uur lang, en toch kiezen de meeste mannen hun ondergoed op kleur of prijs. Zonde, want de stof bepaalt of je er de hele dag niets van merkt of om drie uur 's middags alweer zit te schuiven op je stoel. De twee stoffen die je het vaakst tegenkomt zijn katoen en microfiber. Ze voelen anders, gedragen zich anders bij warmte en vragen iets anders in de was. Hieronder lees je wanneer je welke kiest.

Katoen: de vertrouwde keuze voor elke dag

Katoen is een natuurlijke vezel die lucht doorlaat en zacht aanvoelt op de huid. Dat maakt het prettig voor een gewone werkdag, een avond op de bank en iedereen met een gevoelige huid.

Het nadeel merk je pas als je gaat zweten. Katoen neemt vocht goed op, maar houdt het ook lang vast. Bij een rustige dag is dat geen probleem, tijdens een training of een hittegolf wel.

Let bij het kopen op de samenstelling. Een paar procent elastaan zorgt ervoor dat de stof zijn vorm houdt en niet gaat lubberen na een paar wasbeurten. Goede katoenen boxershorts herken je verder aan platte naden en een band die niet omkrult.

Microfiber: voor sport en warme dagen

Microfiber is een fijne synthetische vezel, meestal polyamide of polyester met elastaan. De stof voert vocht af naar de buitenkant en droogt snel, waardoor je minder lang in een klamme broek zit.

Daarom is het een logische keuze voor sporten, fietsen naar je werk en lange reisdagen. De stof is ook dunner en gladder, wat scheelt onder een nauwsluitende broek.

Niet iedereen vindt synthetisch prettig op de huid. Twijfel je, begin dan met één exemplaar voor de sportschool en kijk hoe het bevalt.

Pasvorm telt net zo zwaar als stof

De beste stof helpt weinig als de snit niet klopt. Drie dingen maken het verschil:

De voorkant. Een platte voorkant drukt alles tegen je lichaam, wat warm en onrustig zit. Het Noorse merk Comfyballs bouwt zijn ondergoed daarom rond een voorgevormde voorkant die ruimte en steun geeft.

De pijplengte. Korte pijpen kruipen sneller omhoog. Heb je stevige bovenbenen of last van schuren, kies dan een langere pijp.

De band. Een brede, zachte band verdeelt de druk en snijdt niet in als je zit.

Zo gaat je ondergoed langer mee

Volg het waslabel en gebruik geen wasverzachter. Die laat een laagje achter op de vezels, waardoor microfiber minder goed vocht afvoert en elastaan sneller slap wordt.

Laat ondergoed bij voorkeur aan de lijn drogen. De hitte van de droger is de snelste manier om elastiek te slopen. Zit de band los of is de stof dun geworden, dan is het tijd voor een nieuwe.

Kort samengevat

Kies katoen voor gewone dagen en een gevoelige huid, en microfiber voor sport, warmte en lange dagen onderweg. Kijk daarna pas naar kleur. Met twee of drie exemplaren van elke stof in de la heb je voor elk moment de juiste broek.