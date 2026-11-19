Nederlandse huishoudens met zonnepanelen krijgen vanaf 1 januari
2027 te maken met een belangrijke verandering: de salderingsregeling
verdwijnt. Dat betekent dat teruggeleverde stroom niet langer kan
worden weggestreept tegen het eigen verbruik. Voor veel huishoudens
wordt het daardoor interessanter om opgewekte elektriciteit direct
zelf te gebruiken. Maar hoe pak je dat aan en welke mogelijkheden
zijn er om minder afhankelijk te worden van het elektriciteitsnet?
Een van de oplossingen die steeds vaker wordt overwogen, is een
thuisbatterij. Systemen zoals de Tesla
powerwall
maken het mogelijk om overtollige
zonnestroom op te slaan en op een later moment te gebruiken. Zo kan
elektriciteit die overdag wordt opgewekt bijvoorbeeld 's avonds
beschikbaar zijn, wanneer zonnepanelen weinig of geen energie
produceren.
Zelf verbruiken wordt
belangrijker
Tot nu toe konden eigenaren van zonnepanelen profiteren van de
salderingsregeling
.
Wie overdag meer stroom opwekte dan verbruikte, kon dat overschot op
een later moment verrekenen met elektriciteit die van het net werd
afgenomen. Vanaf 2027 verandert dat. Voor teruggeleverde
elektriciteit ontvangen huishoudens dan een vergoeding van hun
energieleverancier, die doorgaans lager ligt dan de prijs die zij
betalen voor afgenomen stroom.
Daardoor wordt het financieel aantrekkelijker om zoveel mogelijk van
de eigen zonnestroom meteen te gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld door
de wasmachine, vaatwasser of droger overdag aan te zetten wanneer de
panelen energie produceren. Ook het opladen van een elektrische auto
op momenten met veel zonneproductie kan helpen om het eigen verbruik
te verhogen.
Energie opslaan voor later
gebruik
Niet ieder huishouden kan het elektriciteitsverbruik eenvoudig
aanpassen aan de momenten waarop de zon schijnt. Mensen zijn overdag
bijvoorbeeld vaak aan het werk en gebruiken juist in de avond de
meeste elektriciteit. Een thuisbatterij kan dan uitkomst bieden. De
opgewekte energie die niet direct nodig is, wordt opgeslagen en kan
later worden ingezet.
Hoe interessant zo'n systeem is, hangt onder meer af van het aantal
zonnepanelen, het dagelijkse energieverbruik en de capaciteit van de
batterij. Ook de aanschafprijs, installatiekosten en eventuele
energiebesparing spelen een rol. Een thuisbatterij is daarom niet
voor iedere woning automatisch een rendabele investering.
Slimmer omgaan met energie
Naast energieopslag zijn er andere manieren om het stroomverbruik
beter af te stemmen op de opbrengst van zonnepanelen. Slimme
energiemanagementsystemen kunnen bijvoorbeeld apparaten automatisch
inschakelen wanneer er voldoende zonnestroom beschikbaar is. In
combinatie met een elektrische auto, warmtepomp of thuisbatterij kan
zo een steeds slimmer energiesysteem ontstaan.
Het is daarbij verstandig om eerst inzicht te krijgen in het eigen
verbruik. Op welke momenten wordt de meeste elektriciteit gebruikt en
hoeveel stroom wordt er gemiddeld teruggeleverd? Met die informatie
wordt duidelijker welke aanpassingen daadwerkelijk voordeel kunnen
opleveren.
Eerst vergelijken, dan
investeren
De veranderingen op de energiemarkt maken het verstandig om tijdig na
te denken over de toekomst van de eigen energievoorziening. Dat
betekent niet dat iedereen direct een thuisbatterij nodig heeft. Soms
leveren kleine aanpassingen in het dagelijkse energieverbruik al een
merkbaar verschil op.
Wie verschillende mogelijkheden onderzoekt, doet er goed aan niet
alleen naar de aanschafprijs te kijken, maar ook naar capaciteit,
levensduur, rendement en de aansluiting op bestaande zonnepanelen. Zo
kan een investering worden afgestemd op de woning en het
daadwerkelijke energieverbruik.