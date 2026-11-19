Nederlandse huishoudens met zonnepanelen krijgen vanaf 1 januari 2027 te maken met een belangrijke verandering: de salderingsregeling verdwijnt. Dat betekent dat teruggeleverde stroom niet langer kan worden weggestreept tegen het eigen verbruik. Voor veel huishoudens wordt het daardoor interessanter om opgewekte elektriciteit direct zelf te gebruiken. Maar hoe pak je dat aan en welke mogelijkheden zijn er om minder afhankelijk te worden van het elektriciteitsnet?

Een van de oplossingen die steeds vaker wordt overwogen, is een thuisbatterij. Systemen zoals de Tesla powerwall maken het mogelijk om overtollige zonnestroom op te slaan en op een later moment te gebruiken. Zo kan elektriciteit die overdag wordt opgewekt bijvoorbeeld 's avonds beschikbaar zijn, wanneer zonnepanelen weinig of geen energie produceren.

Zelf verbruiken wordt belangrijker

Tot nu toe konden eigenaren van zonnepanelen profiteren van de salderingsregeling . Wie overdag meer stroom opwekte dan verbruikte, kon dat overschot op een later moment verrekenen met elektriciteit die van het net werd afgenomen. Vanaf 2027 verandert dat. Voor teruggeleverde elektriciteit ontvangen huishoudens dan een vergoeding van hun energieleverancier, die doorgaans lager ligt dan de prijs die zij betalen voor afgenomen stroom.

Daardoor wordt het financieel aantrekkelijker om zoveel mogelijk van de eigen zonnestroom meteen te gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld door de wasmachine, vaatwasser of droger overdag aan te zetten wanneer de panelen energie produceren. Ook het opladen van een elektrische auto op momenten met veel zonneproductie kan helpen om het eigen verbruik te verhogen.

Energie opslaan voor later gebruik

Niet ieder huishouden kan het elektriciteitsverbruik eenvoudig aanpassen aan de momenten waarop de zon schijnt. Mensen zijn overdag bijvoorbeeld vaak aan het werk en gebruiken juist in de avond de meeste elektriciteit. Een thuisbatterij kan dan uitkomst bieden. De opgewekte energie die niet direct nodig is, wordt opgeslagen en kan later worden ingezet.

Hoe interessant zo'n systeem is, hangt onder meer af van het aantal zonnepanelen, het dagelijkse energieverbruik en de capaciteit van de batterij. Ook de aanschafprijs, installatiekosten en eventuele energiebesparing spelen een rol. Een thuisbatterij is daarom niet voor iedere woning automatisch een rendabele investering.

Slimmer omgaan met energie

Naast energieopslag zijn er andere manieren om het stroomverbruik beter af te stemmen op de opbrengst van zonnepanelen. Slimme energiemanagementsystemen kunnen bijvoorbeeld apparaten automatisch inschakelen wanneer er voldoende zonnestroom beschikbaar is. In combinatie met een elektrische auto, warmtepomp of thuisbatterij kan zo een steeds slimmer energiesysteem ontstaan.

Het is daarbij verstandig om eerst inzicht te krijgen in het eigen verbruik. Op welke momenten wordt de meeste elektriciteit gebruikt en hoeveel stroom wordt er gemiddeld teruggeleverd? Met die informatie wordt duidelijker welke aanpassingen daadwerkelijk voordeel kunnen opleveren.

Eerst vergelijken, dan investeren

De veranderingen op de energiemarkt maken het verstandig om tijdig na te denken over de toekomst van de eigen energievoorziening. Dat betekent niet dat iedereen direct een thuisbatterij nodig heeft. Soms leveren kleine aanpassingen in het dagelijkse energieverbruik al een merkbaar verschil op.

Wie verschillende mogelijkheden onderzoekt, doet er goed aan niet alleen naar de aanschafprijs te kijken, maar ook naar capaciteit, levensduur, rendement en de aansluiting op bestaande zonnepanelen. Zo kan een investering worden afgestemd op de woning en het daadwerkelijke energieverbruik.