Lunteren, 8 augustus 2026 – Bewoners van een 50-plus huurwoningcomplex in Lunteren zeggen al langere tijd ernstige overlast te ervaren rond een huurwoning die volgens hen oorspronkelijk bedoeld was voor één bewoner. Volgens omwonenden zijn hierover meerdere meldingen gedaan bij Woonstede, de gemeente Ede en de politie.

De woning zou ruim tweeënhalf jaar geleden zijn toegewezen aan een statushouder. Omwonenden stellen dat in de woning in de afgelopen periode meer personen verbleven dan volgens de afspraken was toegestaan. Zij spreken onder meer over verblijf van meerdere volwassenen en kinderen, geluidsoverlast, stankoverlast en verloedering van de directe omgeving.

Eerdere meldingen en klachten

Volgens de omwonenden begonnen de problemen enkele maanden na de toewijzing van de woning. Zij melden dat er herhaaldelijk voertuigen voor de deur werden gerepareerd, dat er bijeenkomsten plaatsvonden met veel bezoekers en dat de overlast op verschillende momenten dag en nacht aanhield.

Op 15 november 2023 zou de situatie schriftelijk zijn gemeld aan de bewoner en aan Woonstede. Volgens de melders is de brief zowel in het Nederlands als in het Arabisch opgesteld. Op 12 januari 2024 volgde opnieuw een melding, onder meer over stank, geluidsoverlast en vermoedens van ongewenste activiteiten.

Incident in mei 2025

In mei 2025 zou de politie ter plaatse zijn geweest na een melding van geweld in de woning tegen een vrouw. Omwonenden zeggen dat zij uit bezorgdheid 112 hebben gebeld. Volgens hen is het incident daarna bekend geworden bij de politie, de gemeente Ede en Woonstede, waarna afspraken met de hoofdbewoner zouden zijn gemaakt. De betrokken vrouw, volgens omwonenden een onderhuurster, zou geen aangifte hebben willen doen. Ook zou de kwestie binnen het gemeentebestuur zijn besproken.

Toename van zorgen in de buurt

De afgelopen maanden zouden de zorgen in de buurt verder zijn toegenomen. Omwonenden stellen dat er tijdelijk meer personen in de woning verbleven dan toegestaan. Zij zeggen dat dit leidde tot extra druk op de woonomgeving en tot nieuwe klachten bij Woonstede, de gemeente en de politie. Volgens een betrokkene die werkzaam is bij de gemeente Ede, zouden er meerdere gezinsleden bij de bewoner betrokken zijn. Waaronder drie vrouwen en veertien kinderen.

Volgens de bewoners is het belangrijk dat gemaakte afspraken over bewoning, overlast en handhaving worden nageleefd. Zij vragen Woonstede, de gemeente Ede en de politie om voortvarend op te treden en duidelijkheid te bieden aan de omwonenden.

Reactie en vervolg

Woonstede zou volgens de bewoners hebben aangegeven dat het woongenot van huurders belangrijk is en dat er naar de situatie wordt gekeken. Ook zou zijn bevestigd dat de woning volgens de oorspronkelijke afspraak bedoeld was voor één bewoner. De bewoners hopen dat betrokken instanties nu snel duidelijkheid geven over de vervolgstappen.

De omwonenden benadrukken dat hun zorgen vooral gaan over leefbaarheid, veiligheid en het naleven van afspraken.

Zij willen voorkomen dat de spanningen in de buurt verder oplopen. Ook zijn er zorgen onder eigenaren van koopwoningen in de wijk Zandscheer over de mogelijke gevolgen voor de leefbaarheid en woningwaarde.

Verder stellen bewoners dat er inmiddels opnieuw ruimte is gemaakt in het complex voor nieuwe statushouders. Volgens hen heeft dit geleid tot nieuwe overlast en extra klachten bij Woonstede. Een medewerker van Woonstede zou hebben aangegeven bij een huisbezoek aan bewoners in het complex dat Woonstede haar eigen regels heeft overtreden inzake 50Plus-woningen.

Redactie Ede.nieuws.nl