Lunteren, 8 augustus 2026 – Bewoners van een 50-plus
huurwoningcomplex in Lunteren zeggen al langere tijd ernstige overlast te
ervaren rond een huurwoning die volgens hen oorspronkelijk bedoeld was voor één
bewoner. Volgens omwonenden zijn hierover meerdere meldingen gedaan bij Woonstede,
de gemeente Ede en de politie.
De woning zou ruim tweeënhalf jaar geleden zijn toegewezen
aan een statushouder. Omwonenden stellen dat in de woning in de afgelopen
periode meer personen verbleven dan volgens de afspraken was toegestaan. Zij
spreken onder meer over verblijf van meerdere volwassenen en kinderen,
geluidsoverlast, stankoverlast en verloedering van de directe omgeving.
Eerdere meldingen en klachten
Volgens de omwonenden begonnen de problemen enkele maanden
na de toewijzing van de woning. Zij melden dat er herhaaldelijk voertuigen voor
de deur werden gerepareerd, dat er bijeenkomsten plaatsvonden met veel
bezoekers en dat de overlast op verschillende momenten dag en nacht aanhield.
Op 15 november 2023 zou de situatie schriftelijk zijn gemeld
aan de bewoner en aan Woonstede. Volgens de melders is de brief zowel in het
Nederlands als in het Arabisch opgesteld. Op 12 januari 2024 volgde opnieuw een
melding, onder meer over stank, geluidsoverlast en vermoedens van ongewenste
activiteiten.
Incident in mei 2025
In mei 2025 zou de politie ter plaatse zijn geweest na een
melding van geweld in de woning tegen een vrouw. Omwonenden zeggen dat zij uit
bezorgdheid 112 hebben gebeld. Volgens hen is het incident daarna bekend
geworden bij de politie, de gemeente Ede en Woonstede, waarna afspraken met de
hoofdbewoner zouden zijn gemaakt. De betrokken vrouw, volgens omwonenden een onderhuurster,
zou geen aangifte hebben willen doen. Ook zou de kwestie binnen het
gemeentebestuur zijn besproken.
Toename van zorgen in de buurt
De afgelopen maanden zouden de zorgen in de buurt verder zijn
toegenomen. Omwonenden stellen dat er tijdelijk meer personen in de woning
verbleven dan toegestaan. Zij zeggen dat dit leidde tot extra druk op de
woonomgeving en tot nieuwe klachten bij Woonstede, de gemeente en de politie. Volgens
een betrokkene die werkzaam is bij de gemeente Ede, zouden er meerdere
gezinsleden bij de bewoner betrokken zijn. Waaronder drie vrouwen en veertien
kinderen.
Volgens de bewoners is het belangrijk dat gemaakte afspraken
over bewoning, overlast en handhaving worden nageleefd. Zij vragen Woonstede,
de gemeente Ede en de politie om voortvarend op te treden en duidelijkheid te
bieden aan de omwonenden.
Reactie en vervolg
Woonstede zou volgens de bewoners hebben aangegeven dat het
woongenot van huurders belangrijk is en dat er naar de situatie wordt gekeken.
Ook zou zijn bevestigd dat de woning volgens de oorspronkelijke afspraak
bedoeld was voor één bewoner. De bewoners hopen dat betrokken instanties nu
snel duidelijkheid geven over de vervolgstappen.
De omwonenden benadrukken dat hun zorgen vooral gaan over
leefbaarheid, veiligheid en het naleven van afspraken.
Zij willen voorkomen dat de spanningen in de buurt verder
oplopen. Ook zijn er zorgen onder eigenaren van koopwoningen in de wijk
Zandscheer over de mogelijke gevolgen voor de leefbaarheid en woningwaarde.
Verder stellen bewoners dat er inmiddels opnieuw ruimte is gemaakt
in het complex voor nieuwe statushouders. Volgens hen heeft dit geleid tot
nieuwe overlast en extra klachten bij Woonstede. Een medewerker van Woonstede
zou hebben aangegeven bij een huisbezoek aan bewoners in het complex dat
Woonstede haar eigen regels heeft overtreden inzake 50Plus-woningen.
Redactie Ede.nieuws.nl