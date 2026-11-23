Een winkel waar nauwelijks klanten komen, vermoedens van drugshandel of opvallende activiteiten bij een woning. Bijna de helft van de Nederlanders van 15 jaar en ouder denkt dat er in de eigen buurt iets verdachts gebeurt, of zegt dat zeker te weten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat maandag 23 november een nadere analyse publiceerde. Vooral in grotere steden vallen verdachte situaties inwoners op. Toch doet maar een klein deel daarvan melding.

Tekst: Djoeke Notten

Bijna één op de twee inwoners signaleert iets verdachts

Volgens de CBS-publicatie gaf 49 procent van de ondervraagden in 2025 aan dat er in de voorafgaande twaalf maanden zeker of vermoedelijk minstens één verdachte situatie in de buurt was voorgekomen. De cijfers komen uit de Veiligheidsmonitor 2025, een grootschalig onderzoek waaraan ruim 200.000 mensen deelnamen.

Het gaat nadrukkelijk om wat bewoners zelf denken te zien of te weten. De resultaten betekenen dus niet dat bijna de helft van de Nederlanders daadwerkelijk criminaliteit in de straat heeft vastgesteld. Achter een opvallende situatie hoeft geen strafbaar feit te zitten. Ook zeggen de cijfers niets over een eventuele stijging: in 2025 stelde het CBS deze vragen voor het eerst.

Vooral vermoedens over geld en drugs

De meeste signalen gaan over mogelijk witwassen of zwart geld. Ongeveer 34 procent van de inwoners noemt een situatie die daarmee te maken zou kunnen hebben. Denk aan een bedrijf waar zelden klanten binnenkomen of een zaak waar alleen contant kan worden betaald. Dat zijn op zichzelf geen bewijzen van illegale praktijken.

Daarnaast noemt 29 procent een mogelijke drugsgerelateerde situatie, vooral het dealen van drugs. Ook vermoedens van uitbuiting, illegale verhuur en drugslabs komen in het onderzoek voor, maar minder vaak.

De categorieën kunnen elkaar overlappen: iemand kan bijvoorbeeld zowel drugshandel als verdachte geldstromen vermoeden. Volgens het CBS is bij de meeste situaties sprake van een vermoeden, niet van zekerheid.

Grote verschillen tussen gemeenten

In sterk verstedelijkte gemeenten hebben inwoners vaker het idee dat er verdachte activiteiten plaatsvinden. In zeer sterk stedelijke gemeenten gaat het om ongeveer 56 procent, tegenover 39 procent in niet-stedelijke gemeenten. In gemeenten met minstens 70.000 inwoners ligt het aandeel gemiddeld op 53 procent. In de vier grootste steden samen is dat 58 procent.

Ook tussen afzonderlijke steden zijn de verschillen zichtbaar. Van een selectie van acht gemeenten scoort Utrecht het hoogst, met 58,8 procent. Daarna volgen Eindhoven (57,1 procent), Nijmegen (56,5 procent) en Breda (55,3 procent). In Haarlem (54,3 procent), Arnhem (53,9 procent) en Amersfoort (51,9 procent) ligt het aandeel eveneens boven het landelijke gemiddelde. Zwolle zit daar met 48,4 procent net onder.

Dat een gemeente hoger scoort, betekent niet automatisch dat die stad ook meer bewezen misdrijven telt. De percentages laten zien hoe vaak bewoners iets verdachts vermoeden of menen te weten, niet hoeveel strafbare feiten de politie heeft geregistreerd. Ook binnen één stad kunnen buurten sterk van elkaar verschillen.

Slechts één op de tien doet melding

Hoewel veel mensen iets verdachts menen te signaleren, onderneemt slechts een minderheid actie. Van de inwoners die een verdachte situatie vermoedden of zeker dachten te weten dat er iets speelde, zegt 10 procent daarvan melding te hebben gedaan bij een instantie, bijvoorbeeld de politie of gemeente.

De belangrijkste reden om niet te melden is twijfel. Bijna de helft van de mensen die geen melding deden, wist niet zeker of er werkelijk iets aan de hand was. Anderen hadden er niet aan gedacht, vonden het niet belangrijk genoeg of zagen melden niet als hun verantwoordelijkheid. Een kleinere groep was bang voor vervelende reacties of wraak.

Het verschil tussen iets opmerken en daadwerkelijk melden is daarmee groot. Tegelijkertijd onderstreept de twijfel waarom het belangrijk is om vermoedens niet zomaar als feiten te presenteren of buurtgenoten zonder bewijs te beschuldigen.

Wat kun je doen als je iets verdachts ziet?

Wie een verdachte situatie opmerkt, hoeft zelf geen onderzoek te doen. Volgens de politie kun je bij direct gevaar of een verdachte situatie die op dat moment speelt 112 bellen, ook wanneer je twijfelt. Is er geen spoed, dan kun je contact opnemen met de politie via 0900-8844.

Informatie over criminaliteit kan ook anoniem worden doorgegeven via Meld Misdaad Anoniem , op 0800-7000 of online.

De cijfers geven vooral inzicht in wat Nederlanders in hun woonomgeving opvalt. Of achter een signaal werkelijk criminaliteit schuilgaat, moet vervolgens worden onderzocht. Juist dat onderscheid is belangrijk om het gesprek over veiligheid in de buurt zorgvuldig te voeren.