NIJMEGEN (ANP) - Emre Mor stopt voorlopig met voetballen. De 29-jarige aanvaller zegt de afgelopen tijd te maken te hebben gehad met gezondheidsklachten en heeft zijn contract bij NEC laten ontbinden.

"Ik heb de moeilijke beslissing genomen om voorlopig afscheid te nemen van het professionele voetbal en me op mezelf te richten. Mijn liefde voor het voetbal zal nooit veranderen en ik blijf hoopvol over wat de toekomst mij mogelijk nog brengt", laat hij via zijn club weten.

Mor kwam deze zomer over van Fenerbahçe, kwam zeven keer in actie voor de Nijmegenaren en maakte een doelpunt. De vijftienvoudig international van Turkije speelde eerder onder meer voor Borussia Dortmund, Celta de Vigo en Galatasaray.

Het besluit om te stoppen is in overleg met de club genomen. "Helaas heeft Emre aangegeven dat hij op dit moment niet kan brengen wat hij graag zou willen brengen. Dat hebben we in goed overleg met elkaar besproken en uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat dit voor beide partijen de beste weg is", zegt technisch directeur Carlos Aalbers in een persbericht.