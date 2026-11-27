ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord kan zondag tijdens de Klassieker weer een beroep doen op Tsuyoshi Watanabe. De Japanse verdediger kampte met voetklachten en kreeg dinsdag tegen FC Porto nog rust, maar is zondag beschikbaar, vertelde trainer Giovanni van Bronckhorst bij een persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Ajax.

De Rotterdammers verloren het Champions League-duel afgelopen dinsdag in eigen huis met 1-0 van Porto. Feyenoord kan een overwinning zondag goed gebruiken; de club is de laatste zeven duels in verschillende competities zonder zege. De laatste keer dat er werd gewonnen was ruim een maand geleden tegen Telstar (4-3).

"Het is denk ik de grootste wedstrijd van het seizoen", sprak Van Bronckhorst. "Je wil natuurlijk ook niet dat het gat groter wordt. Het is om zoveel redenen een belangrijke wedstrijd om te winnen."

Herstelperiode Ajax

Bij een overwinning komt Feyenoord in punten gelijk met Ajax, op dit moment met 28 punten de nummer 2 achter koploper PSV. De club uit Rotterdam heeft drie punten minder en staat vijfde.

Van Bronckhorst houdt ondanks de nederlagen vertrouwen en zag zijn ploeg dinsdag vechtlust tonen. "We blijven hard werken en benoemen de goede dingen van afgelopen dinsdag. Daar willen we zondag een vervolg aan geven."

Ajax speelde donderdag nog en boekte in de Conference League een overtuigende 4-0-overwinning op het Zwitserse FC Thun. Maar die kortere herstelperiode hoeft volgens de coach van de Rotterdammers geen nadeel te zijn. "Rust is belangrijk, maar wedstrijden winnen geeft ook energie. Als je wint voor de Klassieker, zorgt dat voor energie bij een elftal", zei hij daarover.