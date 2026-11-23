DEN HAAG (ANP) - Het kabinet is nog allerminst tevreden met het nieuwe, versoberde voorstel voor de meerjarenbegroting (MFK) van de Europese Unie. De ministers Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) en Eelco Heinen (Financiën, VVD) noemen het in een brief aan de Tweede Kamer "lastig voorstelbaar dat dit nieuwe voorstel de basis voor een compromis zou vormen".

De Europese Commissie wilde voor de jaren 2028-2034 oorspronkelijk een budget van bijna 2000 miljard euro. Een groep zuinige landen, waaronder Nederland, vindt dat buitensporig veel en dringt aan op een forse versobering. Voorzitter António Costa van de raad van regeringsleiders stelde zaterdag voor er ruim 200 miljard euro vanaf te halen. Daarmee ging hij verder dan een eerder Iers voorstel om 160 miljard euro minder uit te geven.

De ministers zien "stappen in de goede richting", maar zijn nog niet tevreden. De begroting moet nog verder omlaag. Bovendien wil het kabinet de korting behouden die Nederland krijgt op de EU-afdrachten. In het voorstel van Costa is dat niet geregeld. Om vanaf 2028 een gat van 1,6 miljard euro in de begroting te voorkomen, zou de contributie zelfs omlaag moeten. Maar de kans dat dit gebeurt is miniem.

Kritisch

Het kabinet vindt ook dat een te groot deel van de voorgestelde besparingen ten koste gaat van defensie, veiligheid en andere zaken die eraan bijdragen dat Europa zijn geopolitieke slagkracht vergroot. Wat Nederland betreft wordt juist bezuinigd op met name landbouwsubsidies en het Brusselse ambtenarenapparaat.

Nederland blijft daarnaast kritisch op de mogelijkheden die de Europese Commissie voor zichzelf wil creëren om investeringen van lidstaten in bijvoorbeeld defensie of verduurzaming te financieren. Ook het crisismechanisme waarmee Brussel in geval van nood snel gezamenlijke leningen kan uitgeven, wil het kabinet uit de plannen hebben.