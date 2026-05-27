Koeman laat Liverpool-speler Frimpong buiten WK-selectie

ZEIST (ANP) - Bondscoach Ronald Koeman neemt Jeremie Frimpong niet mee naar het WK. De speler van Liverpool ontbreekt in de woensdag vrijgegeven selectie van 26 spelers. Frimpong heeft een wisselvallig seizoen achter de rug en had geregeld te maken met blessures.

Mats Wieffer keert na een jaar afwezigheid terug in de selectie van Oranje. De middenvelder speelde vorig jaar, in de met 8-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Malta, voor het laatst een interland.

Crysencio Summerville debuteert in de spelersgroep. De aanvaller van West Ham United zou tijdens de vorige interlandperiode in maart al bij de selectie zitten, maar was toen geblesseerd.