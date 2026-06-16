NEC bevestigt vertrek doelman Cillessen

NIJMEGEN (ANP) - NEC heeft het vertrek van doelman Jasper Cillessen bevestigd. De 37-jarige oud-international maakte maandag op Instagram al bekend dat hij niet inging op een aanbieding om zijn contract met één jaar te verlengen.

"We zoeken voor iedere speler naar een vervolg dat past bij de situatie", zei directeur spelerszaken Carlos Aalbers dinsdag op de site van NEC. "Zowel Jasper als Bram Nuytinck hebben we een contract voor één seizoen aangeboden. We respecteren de keuze van Jasper om hier niet op in te gaan. De deur bij NEC staat altijd open voor een eventuele andere samenwerking in de toekomst." NEC heeft een contractverlenging van Nuytinck nog niet bekendgemaakt.

Cillessen schreef maandag dat hij graag voor minimaal twee jaar wilde bijtekenen en vervolgens bij NEC zijn eerste stappen als keeperstrainer wilde zetten. De doelman speelde drie periodes bij NEC. Hij was afgelopen seizoen tweede keus in de Eredivisie en kwam tot drie competitieduels en vijf bekerwedstrijden. Eerder speelde hij bij Ajax, FC Barcelona, Valencia en Las Palmas.