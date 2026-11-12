DEN HAAG (ANP) - D66'er Jan Paternotte stelde voor om op andere vlakken dan stikstof samen te werken met BBB. In het debat over het belastingplan zei Paternotte tegen BBB-leider Henk Vermeer: "Kunnen we niet op andere dingen kijken hoe we u tegemoet kunnen komen in wat u belangrijk vindt, die te maken hebben met hoe we volgend jaar het geld in Nederland inzetten?"

Vermeer vindt de pleidooien van Paternotte over samenwerking "flauwekul" als hij intussen harde verwijten naar BBB maakt. "Hij zegt dat BBB geen oplossing voor de stikstofcrisis wil, maar belde gisteravond nog wel om hier verder over te praten en de gesprekken voort te zetten."

Ook Chris Stoffer (SGP) vindt dat Paternotte een verkeerde voorstelling van zaken geeft. Volgens Stoffer maakt Paternotte de eisen van de SGP over abortuswetgeving groter dan ze zijn. In de brief samen met BBB en JA21 stond alleen een verzoek om een "pas om de plaats", hield Stoffer Paternotte voor. "Zou hij dat misverstand willen wegnemen?" Paternotte ging daar niet mee. "We hebben daar een goed gesprek over gehad, maar dit punt hadden wij niet afgemaakt."