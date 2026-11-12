DEN HAAG (ANP) - Volt-leider Laurens Dassen sneert richting de VVD nadat die als enige coalitiepartij tegen het belastingplan stemde. "De VVD gooit de kont tegen de krib op het moment dat ze niet 100 procent hun zin krijgen. En schuift daarmee eigenlijk ook het landsbelang aan de kant."

VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans noemde de gang van zaken "ontluisterend". Dassen: "Ik vind het ook ontluisterend hoe de VVD op deze manier met het proces omgaat." De VVD zei dat de voorstellen van PRO en Volt slecht zijn voor ondernemers. "Als je het hebt over een goed vestigingsklimaat voor ondernemerschap, dan is juist ook stabiliteit in het bestuur belangrijk."

Of het belastingplan het ook in de Eerste Kamer haalt, is nog onzeker. Als het steun krijgt, moet VVD-minister van Financiën Eelco Heinen de belasting op vermogenden met 1 miljard euro per jaar verhogen. Van dat bedrag hebben PRO en Volt bij ruim 400 miljoen euro niet precies bepaald waar het vandaan moet komen. Het kan in elk geval deels bestaan uit een "exitheffing" voor hele rijke mensen, staat in het voorstel dat de Tweede Kamer donderdag aannam.

Op de vraag van het ANP of Heinen het plan kan uitvoeren, antwoordde Dassen: "De vraag is: wil hij het? En zo niet, dan is hij niet de juiste man op die plek."