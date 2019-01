Steffan Winkelhorst kan komende maand niet meedoen aan de wereldkampioenschappen alpineskiën in Åre in Zweden. De 26-jarige Nederlander scheurde zaterdag tijdens een slalom in Kitzbühel een knieband en is voorlopig uitgeschakeld.

Winkelhorst deed bij de vorige WK, in 2017 in Sankt Moritz, wel mee. De skiër uit Haaksbergen eindigde toen als 42e op de slalom en als 41e op de reuzenslalom.