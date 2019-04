Sjeik Salman blijft preses voetbalbond Azië

Sjeik Salman bin Ibrahim al-Khalifa blijft voorzitter van de Aziatische voetbalbond AFC. De Bahreinse sjeik, tevens vicevoorzitter van wereldvoetbalbond FIFA, staat al sinds 2013 aan het hoofd van de Aziatische bond en werd unaniem herkozen. Er waren geen tegenkandidaten. Zijn ambtstermijn loopt nu af in 2023. De sjeik ontbrak zelf op het congres in Kuala Lumpur omdat zijn moeder onlangs is overleden.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino, wel aanwezig in de Maleisische hoofdstad, was tevreden met de uitkomst. ,,Het toont de eenheid aan binnen deze bond en is een stap richting meer stabiliteit”, aldus Infantino, die Salman twee jaar geleden nog als concurrent had bij de verkiezing van de nieuwe FIFA-voorzitter.