Federer opnieuw in eindstrijd toernooi Halle

Roger Federer staat opnieuw in de finale van het tennistoernooi van Halle. De 37-jarige Zwitser rekende zaterdag in de halve eindstrijd af met de Fransman Pierre-Hugues Herbert. Het werd 6-3 6-3. De partij duurde iets langer dan een uur.

Federer won het toernooi in Halle al negen keer. Zondag neemt de twintigvoudig winnaar van een grand slam het op tegen David Goffin. De Belg was in twee sets te goed voor de Italiaan Matteo Berrettini: 7-6 (4) 6-3. Berrettini won vorige week nog de titel op het gras in Stuttgart.