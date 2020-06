Handbiker Zanardi nog steeds in levensgevaar

Drie dagen na zijn ernstige verkeersongeval is handbiker Alessandro Zanardi nog steeds in levensgevaar. Sabino Scolletta, hoofd van de afdeling intensive care van een ziekenhuis in Siena, omschrijft zijn toestand maandag als stabiel maar ook kritiek. “En de situatie kan ook maar zo verslechteren”, zei hij

Scolletta kan de toestand van Zanardi pas echt goed beoordelen als de 53-jarige Italiaan uit coma is gehaald. “Dat zou de komende uren, of misschien kan ik zeggen dagen, moeten gebeuren”, zei hij. Zanardi wordt op dit moment kunstmatig in coma gehouden en ligt aan de beademing.

Zanardi botste vrijdag met zijn handbike op een vrachtwagen. Naar verluidt was de voormalige Formule 1-coureur, die in 2001 bij een crash beide benen kwijtraakte en daarna als paralympisch sporter verder ging, op een steile weg op de verkeerde weghelft beland. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de stad Pienza, in de regio Toscane. Hij werd met een helikopter naar een ziekenhuis in Siena gebracht.