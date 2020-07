‘Mahomes bestbetaalde footballspeler na bijtekenen bij Chiefs’

American footballspeler Patrick Mahomes wordt met zijn nieuwe miljoenencontract de bestbetaalde speler in de National Football League (NFL). De 24-jarige quarterback kwam een contractverlenging tot en met 2031 overeen met zijn club Kansas City Chiefs ter waarde van 450 miljoen dollar (400 miljoen euro), meldde sportzender ESPN.

Mahomes was uitgeroepen tot meest waardevolle speler in de NFL in 2018 en leidde de Kansas Chiefs vorig jaar naar de winst in de Super Bowl.

De quarterback gaat het laatste jaar van zijn rookie-deal in, waarin hij naar verluidt 2,8 miljoen dollar verdiend en vervolgens 24,8 miljoen in het vijfde jaar. Kansas voegt daar nog tien jaar aan toe. In die twaalf seizoenen zal hij dan bij elkaar 477,6 miljoen dollar (422 miljoen euro) verdienen.

Het is het grootste contract in de professionele sportwereld in Noord-Amerika. Dat is meer dan het contract voor 12 jaar van 426,5 miljoen dollar dat honkballer Mike Trout in 2019 tekende bij de Los Angeles Angels.