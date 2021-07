Samoa stuurt alleen ‘buitenlandse’ sporters naar Spelen in Japan

Samoa stuurt geen gewichtheffers naar de Olympische Spelen in Tokio, uit angst voor het coronavirus. De overheid van het eiland in de Grote Oceaan, waar zo’n 200.000 mensen wonen, wil niet het risico lopen om het virus binnen te halen. Acht andere sporters uit Samoa, die in het buitenland verblijven, zullen hun land wel vertegenwoordigen op de Spelen. Zij gaan na het mondiale sportevenement ook weer terug naar het land waar ze nu verblijven.

Team Samoa bestond uit elf sporters, onder wie drie gewichtheffers. Zij wonen en trainen op het eiland. De gewichtheffers kregen donderdag te horen dat hun olympische droom voorbij is. “Het is vreselijk, hartverscheurend”, zei de voorzitter van de gewichthefbond op Samoa. “Dit is heel slecht nieuws.”

Twee boksers uit Samoa verblijven in Australiƫ, vier zeilers en kanoƫrs in Nieuw-Zeeland, een atleet in de Verenigde Staten en een judoka is al in Japan. Zij mogen dus wel meedoen aan de Spelen. Het grootste sportevenement ter wereld begint op 23 juli. Alle deelnemers moeten zich houden aan strenge voorschriften vanwege de coronapandemie.